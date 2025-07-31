Kadraj Galeri Kadraj İkon Emekliye ocakta %10.56'lık tam isabet zam hesabı! SSK, Bağ-Kur'lunun 6 aylık maaş tahmini değişti: 16.900 TL alanlar...

Emekliye ocakta %10.56'lık tam isabet zam hesabı! SSK, Bağ-Kur'lunun 6 aylık maaş tahmini değişti: 16.900 TL alanlar...

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü Ocak ayında yapılacak maaş zammına çevrildi. Toplu sözleşme kapsamında belirlenecek artış oranına, gerçekleşen enflasyon farkı da eklenecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yılın ikinci yarısına ait 6 aylık enflasyon oranı kadar maaş artışı alacak. Ocak zammı için ilk önemli veri 4 Ağustos Pazartesi günü kamuoyuna duyurulacak. Peki emeklinin yeni maaş zammı ne kadar olacak, tahminler neler? İşte merak edilen artış tablosu!

Giriş Tarihi: 31.07.2025 08:29
Emekliye ocakta yüzde 10.56’lık tam isabet zam hesabı! SSK, Bağ-Kur’lunun 6 aylık maaş tahmini değişti: 16.900 TL alanlar...

Temmuz ayıyla birlikte milyonlarca memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklisi zamlı maaşlarını almaya başladı. Ancak bu artışlar 2026 Ocak ayında yapılacak bir sonraki zam için de önemli ipuçları barındırıyor. Hem enflasyon tahminleri hem de yaklaşan toplu sözleşme görüşmeleri, yeni maaş artışlarının şifrelerini şimdiden ortaya koyuyor.

Emekliye ocakta yüzde 10.56’lık tam isabet zam hesabı! SSK, Bağ-Kur’lunun 6 aylık maaş tahmini değişti: 16.900 TL alanlar...

Temmuz Zamları Belli Oldu: Kim Ne Kadar Artış Aldı?

2025 yılının ilk 6 aylık enflasyon oranının netleşmesiyle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök ve taban aylıklarına yüzde 16,67 oranında zam yapıldı.

Emekliye ocakta yüzde 10.56’lık tam isabet zam hesabı! SSK, Bağ-Kur’lunun 6 aylık maaş tahmini değişti: 16.900 TL alanlar...

Memur ve memur emeklileri içinse enflasyon farkı eklendikten sonra zam oranı yüzde 15,57 olarak belirlendi. Zamlı maaşlar Temmuz itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandı.

Emekliye ocakta yüzde 10.56’lık tam isabet zam hesabı! SSK, Bağ-Kur’lunun 6 aylık maaş tahmini değişti: 16.900 TL alanlar...

TÜİK Verisi Bekleniyor: 2025 Ocak Zammı İçin İlk Adım

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayına ilişkin enflasyon verisini 4 Ağustos Pazartesi günü saat 10.00'da açıklayacak.

Emekliye ocakta yüzde 10.56’lık tam isabet zam hesabı! SSK, Bağ-Kur’lunun 6 aylık maaş tahmini değişti: 16.900 TL alanlar...

Bu veri, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2026 zammını belirleyecek 6 aylık enflasyon serisinin ilk basamağı olacak.