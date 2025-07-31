Emekliye ocakta %10.56'lık tam isabet zam hesabı! SSK, Bağ-Kur'lunun 6 aylık maaş tahmini değişti: 16.900 TL alanlar...

Temmuz ayıyla birlikte milyonlarca memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklisi zamlı maaşlarını almaya başladı. Ancak bu artışlar 2026 Ocak ayında yapılacak bir sonraki zam için de önemli ipuçları barındırıyor. Hem enflasyon tahminleri hem de yaklaşan toplu sözleşme görüşmeleri, yeni maaş artışlarının şifrelerini şimdiden ortaya koyuyor.