Emekliye ocakta %10.56'lık tam isabet zam hesabı! SSK, Bağ-Kur'lunun 6 aylık maaş tahmini değişti: 16.900 TL alanlar...
Milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü Ocak ayında yapılacak maaş zammına çevrildi. Toplu sözleşme kapsamında belirlenecek artış oranına, gerçekleşen enflasyon farkı da eklenecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yılın ikinci yarısına ait 6 aylık enflasyon oranı kadar maaş artışı alacak. Ocak zammı için ilk önemli veri 4 Ağustos Pazartesi günü kamuoyuna duyurulacak. Peki emeklinin yeni maaş zammı ne kadar olacak, tahminler neler? İşte merak edilen artış tablosu!
Giriş Tarihi: 31.07.2025 08:29