Galatasaray'dan iki yıldız transferi daha! Aynı takımdan gelecekler

Milliyet'in haberine göre Manchester City, bonservis için 10 milyon euro isterken, Galatasaray , bir yıl sonra sözleşmesi bitecek bir futbolcuya böyle bir ödeme yapmak istemiyor. Bu nedenle sarı-kırmızılıların 3-4 milyon euronun üzerine çıkmak istemediği belirtildi.

YILLIK 7.5 MİLYON EURO

Brezilyalı eldivenin de senelik 10 milyon euronun istediği, buna karşın Galatasaray'ın 7.5 milyon euro civarında bir rakam önerdiği bildirildi.

AÇIKLAMA GELDİ!

Galatasaray Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara katıldığı bir programda Ederson transferi için flaş bir açıklamada bulundu. Cibara; "Ederson transferi 1-2 güne bitebilir." diye konuştu.