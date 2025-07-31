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Galatasaray'dan iki yıldız transferi daha! Aynı takımdan gelecekler

Yeni sezonun transfer çalışmaları kapsamında Victor Osimhen'i İstanbul'a getiren Galatasaray, kadrosuna bir yıldız daha katmak için girişimlerini sürdürüyor. Sarı kırmızılılarda hedef, dünya devinin iki yıldızı. İşte detaylar...

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Galatasaray'dan iki yıldız transferi daha! Aynı takımdan gelecekler

Leroy Sane sonrasında Victor Osimhen'i de bitiren Galatasaray'da gözler yeni yıldızlara çevrildi. Şampiyonlar Ligi için hamlelerine devam edecek olan yönetim, Türkiye'nin Galacticos'unu yaratmak. Bunun için de görüşmeler sürüyor. Dünya devinin iki yıldızı için girişimler devam ediyor.

RENNES'E GİDİYOR

Galatasaray'da beklenen ayrılıklardan biri daha gerçekleşiyor. Fransız basınının haberine göre Sarı-kırmızılılar, Polonyalı sağ bek Przemyslaw Frankowski'nin transferi konusunda Fransa Ligue 1 ekibi Rennes ile anlaşmaya vardı. Transferin kısa süre içinde resmiyete dökülmesi bekleniyor.

ZORUNLU SATIN ALMA MADDESİ OLACAK

Anlaşmaya göre Frankowski, Rennes'e zorunlu satın alma maddesiyle kiralanacak. Bedelin 6 milyon euro olarak belirlendi. Galatasaray, oyuncunun bonservisini geçtiğimiz sezon devre arasında yaklaşık 8 milyon euro karşılığında almıştı.

BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI

Galatasaray, Frankowski'yi 2024-2025 sezonunun devre arasında Fransa'dan kadrosuna katmıştı. Sarı-kırmızılı forma altında çok uzun süre görev alamayan oyuncu, teknik heyetin planlaması dışında kalmıştı.

İSTANBUL'DA OSIMHEN ÇILGINLIĞI

Galatasaray, dünya futbolunun en dikkat çeken forvetlerinden biri olan Victor Osimhen'i renklerine bağladı. Sarı-kırmızılı kulüp, Nijeryalı yıldızın transferini sosyal medya üzerinden duyurdu. "Hazır mıyız?" paylaşımıyla başlayan tanıtım, taraftarları heyecana boğdu. Atatürk Havalimanı'nda izdiham yaşandı.

REKOR KIRILDI

Uzun süredir Napoli ile pazarlıklarını sürdüren Galatasaray yönetimi, sonunda mutlu sona ulaştı. Victor Osimhen'in bonservisi için rekor bir bedel ödenerek el sıkışıldı. Bu transfer, Türk futbol tarihinin en pahalı transferi olarak kayıtlara geçti.

TARAFTARLARA ÜÇLÜ ÇEKTİRDİ

Uçağa binmeden önce Almanya'da kendisini bekleyen Galatasaraylı taraftarlara üçlü çektiren Osimhen, coşkuyu daha İstanbul'a inmeden başlattı.

SOSYAL MEDYA SALLANDI

Galatasaray'ın resmi hesaplarından yapılan "maskeli paylaşım", Osimhen transferinin sinyaliydi. Paylaşımlar milyonlara ulaştı ve büyük beğeni topladı.

2 MİLYONDAN FAZLA İZLENDİ

Transfer duyurusu sonrası yapılan Youtube canlı yayını 2 milyondan fazla kişi tarafından izlendi. Galatasaray'ın YouTube yayını, kulüp tarihinin en çok izlenen canlı yayını oldu.

BİNLERCE KİŞİ GELDİ

Victor Osimhen, 21.50 sularında Atatürk Havalimanı'na indi. Taraftarlar, havalimanında adeta izdiham yarattı. Binlerce kişi yıldız golcüyü karşılamak için toplandı.

"DÜNYANIN EN İYİ TARAFTARI GALATASARAY'DA"

Havalimanında pasaport kontrolü sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Osimhen; "Buraya gelmemi sağlayan Başkana, Abdullah Bey'e, Gardi'ye ve Okan Hoca'ya teşekkürler. En iyi şekilde kendimi ifade edebildiğim yere geldim. Buraya gelen, uçağı takip eden herkese teşekkürler. Evime geldim, kendimi en iyi şekilde göstereceğim. Hikayem devam edecek. Dünyanın en iyi taraftarı Galatasaray'da. Onlarla buluşacağım." diye konuştu.

SIRA YENİ TRANSFERLERDE

Victor Osimhen hamlesiyle forvet konusunu çözüme kavuşturan Galatasaray'ın listesindeki yıldızların takıma katılması adına yoğun temas harcanacak. Yönetimin hedefinde ise Ada var.

EDERSON İÇİN UĞRAŞ VERİLİYOR

Galatasaray, Manchester City'de forma giyen ve Trafford'un transferiyle forma şansını kaybetmesiyle gündemde olan Ederson için girişimlerine devam ediyor. Brezilyalı kaleci için teklif edilen bonservis de belli oldu.

3-4 MİLYON EURO BONSERVİS

Milliyet'in haberine göre Manchester City, bonservis için 10 milyon euro isterken, Galatasaray, bir yıl sonra sözleşmesi bitecek bir futbolcuya böyle bir ödeme yapmak istemiyor. Bu nedenle sarı-kırmızılıların 3-4 milyon euronun üzerine çıkmak istemediği belirtildi.

YILLIK 7.5 MİLYON EURO

Brezilyalı eldivenin de senelik 10 milyon euronun istediği, buna karşın Galatasaray'ın 7.5 milyon euro civarında bir rakam önerdiği bildirildi.

AÇIKLAMA GELDİ!

Galatasaray Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara katıldığı bir programda Ederson transferi için flaş bir açıklamada bulundu. Cibara; "Ederson transferi 1-2 güne bitebilir." diye konuştu.

GEORGE GARDI'DEN AÇIKLAMA

Menajer George Gardi, Victor Osimhen ile İstanbul'a geldikten sonra basın mensuplarına açıklamada bulundu. Transfer soruları üzerine konuşan Gardi "Dünyanın en iyi 9 numarasını aldık, görüşmeler epey zaman aldı. Victor sadece buraya gelmek istedi. Galatasaray taraftarı daha büyük isimler için sabretmeli." dedi.

"KEYFİNİ ÇIKARALIM"

Manchester City'den Ederson'la ilgili sorulara cevap veren Gardi "Transferler hakkında konuşmak istiyorum. Türkiye tarihindeki en büyük transferlerden biri gerçekleşti. Keyfini çıkaralım." ifadelerini kullandı.

EDERSON MESAJI MI VERİLDİ?

Galatasaray, Nijeryalı yıldız için yayınladığı video ile büyük ses getirdi. Videoda İstanbul'un çeşitli noktalarında, özellikle Beyoğlu gibi simgesel yerlerde Osimhen maskesi takmış vatandaşlar ve esnaflar görüntülendi.

BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Bu kurgu, taraftarların hem ilgisini çekti hem de sosyal medya mecralarında rekor etkileşim aldı. Galatasaray'ın video prodüksiyonuna ayırdığı özen, taraftarlar tarafından büyük beğeniyle karşılandı.

DÖVMEYİ İŞARET ETTİ

Videonun en dikkat çeken detaylarından biri ise bir gençin üzerindeki tişörtte bulunan "gülen yüz" sembolü oldu. Bu sembol, Galatasaray'ın transfer gündemindeki kaleci Ederson'un boynundaki dövmeye oldukça benzetildi.

SOSYAL MEDYADA SES GETİRDİ

Bu detay, sosyal medyada "Galatasaray, Ederson'a pas attı", "Yeni göz kırpma mesajı" şeklinde yorumlandı. Taraftarlar, bu jestin Ederson transferiyle ilgili bir ipucu olabileceğini düşünüyor. Konu hakkında çok sayıda mesaj atıldı.

İLKAY DA GÜNDEMDE

Galatasaray, transferde vites yükseltti. Victor Osimhen transferini tamamlayan sarı-kırmızılılar, Manchester City ile yollarını ayırmaya hazırlanan İlkay Gündoğan için devreye girdi. Yönetim, Ederson ile birlikte bu transferi de eş zamanlı bitirmek istiyor.

GALATASARAY'I TUTUYOR

Fotomaç'ın haberine göre Galatasaray, bonservis bedeli bulunmayan İlkay Gündoğan'ı transfer listesinin ilk sırasına aldı. Yıldız orta saha oyuncusu, Galatasaray'a duyduğu sempatiyle bilinirken, Türkiye'de oynamaya sıcak bakıyor.

MERTENS SONRASI YENİ LİDER

Dries Mertens'in takımdan ayrılma ihtimaline karşılık orta sahaya liderlik edecek bir isim arayan Galatasaray, tecrübesi ve oyun vizyonuyla İlkay Gündoğan'ı ideal aday olarak görüyor. Almanya doğumlu yıldız, hem 8 numara hem 10 numara pozisyonlarında görev alabiliyor.

ÇİFTE TRANSFER HEDEFİ

Sarı-kırmızılılar, İlkay Gündoğan transferini Ederson ile birlikte resmileştirmeyi planlıyor. Manchester City'den ayrılma sürecindeki iki ismi birlikte kadroya katmak, Galatasaray'ın Avrupa hedefleri doğrultusunda büyük bir güç artışı anlamına geliyor.

100'Ü AŞKIN KEZ TABELAYI DEĞİŞTİRDİ

Manchester City kariyerinde toplam 358 resmi maça çıkan İlkay Gündoğan, 65 gol ve 47 asistlik performans sergiledi. Pep Guardiola döneminde takımın saha içi liderlerinden biri olan 33 yaşındaki futbolcu, birçok şampiyonluk ve kupada pay sahibi oldu.

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