Galatasaray'dan iki yıldız transferi daha! Aynı takımdan gelecekler

Leroy Sane sonrasında Victor Osimhen'i de bitiren Galatasaray'da gözler yeni yıldızlara çevrildi. Şampiyonlar Ligi için hamlelerine devam edecek olan yönetim, Türkiye'nin Galacticos'unu yaratmak. Bunun için de görüşmeler sürüyor. Dünya devinin iki yıldızı için girişimler devam ediyor.
RENNES'E GİDİYOR
Galatasaray'da beklenen ayrılıklardan biri daha gerçekleşiyor. Fransız basınının haberine göre Sarı-kırmızılılar, Polonyalı sağ bek Przemyslaw Frankowski'nin transferi konusunda Fransa Ligue 1 ekibi Rennes ile anlaşmaya vardı. Transferin kısa süre içinde resmiyete dökülmesi bekleniyor.
ZORUNLU SATIN ALMA MADDESİ OLACAK
Anlaşmaya göre Frankowski, Rennes'e zorunlu satın alma maddesiyle kiralanacak. Bedelin 6 milyon euro olarak belirlendi. Galatasaray, oyuncunun bonservisini geçtiğimiz sezon devre arasında yaklaşık 8 milyon euro karşılığında almıştı.