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Yeni sezon yeni yüz: Kuruluş Osman’da Mert Yazıcıoğlu dönemi!

ATV’nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman, yeni sezonda da iddiasını sürdürüyor. Bozdağ Film’in sosyal medya hesabından yapılan resmi açıklamada, Orhan Bey karakterini canlandıracak oyuncunun Mert Yazıcıoğlu olduğu duyuruldu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :31 Temmuz 2025 , 09:10 Güncelleme Tarihi :31 Temmuz 2025 , 10:00
Yeni sezon yeni yüz: Kuruluş Osman’da Mert Yazıcıoğlu dönemi!

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ATV ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman, yeni sezona güçlü bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Bozdağ Film'in dün yaptığı paylaşımla Orhan Bey karakterini oyuncu Mert Yazıcıoğlu'nun canlandıracağı resmi olarak açıklandı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Bozdağ Film'in hem Türkçe hem İngilizce olarak yaptığı açıklamada, "Yeni dönem başlıyor! Osman Bey oğlu Orhan Bey'i Mert Yazıcıoğlu canlandıracaktır, hayırlı uğurlu olsun. Hoş geldin, Mert Yazıcıoğlu" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Dizinin hayranları için sürpriz olan bu transfer, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Dizinin takipçileri, yeni sezon ve yeni başrol oyuncusuyla ilgili heyecanlarını paylaştı.