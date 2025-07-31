Yeni sezon yeni yüz: Kuruluş Osman’da Mert Yazıcıoğlu dönemi!

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ATV ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman, yeni sezona güçlü bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Bozdağ Film'in dün yaptığı paylaşımla Orhan Bey karakterini oyuncu Mert Yazıcıoğlu'nun canlandıracağı resmi olarak açıklandı.

Kaynak: Sosyal medya Bozdağ Film'in hem Türkçe hem İngilizce olarak yaptığı açıklamada, "Yeni dönem başlıyor! Osman Bey oğlu Orhan Bey'i Mert Yazıcıoğlu canlandıracaktır, hayırlı uğurlu olsun. Hoş geldin, Mert Yazıcıoğlu" ifadelerine yer verildi.