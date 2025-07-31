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Türkiye'nin "altın" çağı! Berat Albayrak'ın tarihi hamlesi 2025'te 21 milyar dolar kazandırdı... Dünyaya rol model oldu

Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı döneminde 350 ton altını küresel sermayeden kurtarıp Merkez Bankası'na kazandırması 2025'te Türkiye'ye 21 milyar dolarlık katkı sağladı. Altın uluslararası piyasalarda bu yıl %27 değer kazandı. 766,7 ton altın tutan Merkez Bankası’nın rezervleri de arttı. Öte yandan Türkiye'nin altın değerindeki hamlesine dünya yeni uyandı. Almanya ve İtalya şu sıralar ABD'deki 245 milyar dolarlık fiziki altınlarını almak için uğraşıyor. Böylelikle Berat Albayrak'ın ekonomik bağımsızlık için yaptığı altın operasyonu rüştünü bir kez daha ispatlamış oldu.

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Giriş Tarihi :31 Temmuz 2025 , 13:07 Güncelleme Tarihi :31 Temmuz 2025 , 13:29
Türkiye’nin altın çağı! Berat Albayrak’ın tarihi hamlesi 2025’te 21 milyar dolar kazandırdı... Dünyaya rol model oldu

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Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı döneminde Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığı yolunda çok kritik ve hayati bir adım atıldı. ABD, İsviçre ve İngiltere gibi ülkelerde tutulan altınlar kademe kademe Merkez Bankası'nın kasasına taşındı.

2002'de 120 ton olan altın varlığının yüzde 90'ı İngiltere, ABD ve İsviçre gibi ülkelerde tutuluyordu. 2017'de atılan stratejik adımlarla hem rezervler artırıldı hem de yabancı ülkelerde tutulan altınlar Merkez Bankası'nın kasasına girdi.




350 TON ALTINIMIZI KÜRESEL SERMAYEDEN KURTARDIK

ABD Merkez Bankası'nda (Fed) saklanan altın miktarı 2016 yılında 28.7 ton iken, 2017'de sıfırlandı. İsviçre'deki Uluslararası Ödemeler Bankası'nda bulunan 18.7 tonluk altın rezervinin tamamı getirildi. O dönemde ABD, İsviçre ve İngiltere'de tutulan yaklaşık 350 ton altın Türkiye'ye getirildi. 2018 sonunda 488.9 ton olan altın rezervi, 2020'de 719.2 tona ulaştı. 2025'te ise Merkez Bankası'nın kasasındaki altın miktarı 766,7 ton seviyelerine geldi.

Türkiye'nin yurt dışındaki 350 ton altınını ülkemize getirmeyi başaran Berat Albayrak'ın altın değerindeki hamlesi bugünlerde toparlanmaya çalışan Türk ekonomisine büyük katkı sağladı.




21 MİLYAR DOLARLIK KATKI

Altının uluslararası piyasalarda bu yıl yüzde 27 değer kazanması 766,7 ton altın tutan Merkez Bankası'nın rezervlerine 21 milyar dolarlık katkı sağladı.

Döviz rezervinin yıl başına göre 7,5 milyar dolar gerilemesinin de etkisiyle altının toplam rezervlerdeki payı yüzde 41,5'ten yüzde 50,6'ya çıktı.

MB REZERVLERİNDE ALTININ PAYI

2 Mayıs'ta 138 milyar dolar civarında seyreden brüt rezervler 14 Temmuz itibarıyla 168,5 milyar dolara çıktı. Rezervlerde en önemli payı ise altın tutuyor.

Yıl başında 155,1 milyar dolar olan rezervin; 90,8 milyar dolarını döviz rezervleri, geriye kalan 64.4 milyar dolarını ise 766,7 tonluk altın rezervleri oluşturuyordu.

Altın rezervi yıl başında toplam rezervlerin yüzde 41,5'ini oluştururken bugün bu oran yüzde 50,58'e çıkmış durumda. Yıl başında 64,3 milyar dolar olan altın rezervleri 14 Temmuz itibarıyla 85,3 milyar dolar seviyesinde.

Altının Merkez Bankası rezervlerine net katkısı 21 milyar dolar.
Ülkeler altınlarını ABDden almaya yöneldi! Türkiye Berat Albayrak döneminde getirmiştiÜlkeler altınlarını ABDden almaya yöneldi! Türkiye Berat Albayrak döneminde getirmişti

TÜRKİYE YILLAR ÖNCE YAPTI DÜNYA YENİ UYANDI

Öte yandan Türkiye'nin Albayrak'ın bakanlığı döneminde yaptığı altın operasyonunun etkilerine dünya yeni uyandı.

ABD tarifeleri ve jeopolitik belirsizliklerle boğuşan, dolara alternatif arayan dünya ülkeleri altın rezervlerini ülkelerine geri getirme telaşında. Almanya ve İtalya, ABD'deki 245 milyar dolar değerindeki fiziki altınlarını New York'tan Avrupa'ya getirmek için çalışmalarını sürdürüyor.



BERAT ALBAYRAK: "ALTINLARIMIZI TÜRKİYE'YE TAŞIDIK, REZERVLERİMİZİ ARTIRDIK"

Bu durum Berat Albayrak'ın altın değerinde hamlesinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Albayrak altın operasyonunu kaleme aldığı "Burası Çok Önemli!-Enerjiden Ekonomiye Tam Bağımsız Türkiye" kitabında "Büyük kısmı yurt dışında bulunan fiziki altın rezervlerimizi Türkiye'ye taşıdık ve Merkez Bankası rezervlerimizin içinde altının payını artırdık" ifadeleriyle anlattı.


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