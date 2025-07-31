Türkiye'nin "altın" çağı! Berat Albayrak'ın tarihi hamlesi 2025'te 21 milyar dolar kazandırdı... Dünyaya rol model oldu

Berat Albayrak 'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı döneminde Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığı yolunda çok kritik ve hayati bir adım atıldı. ABD, İsviçre ve İngiltere gibi ülkelerde tutulan altın lar kademe kademe Merkez Bankası 'nın kasasına taşındı. 2002'de 120 ton olan altın varlığının yüzde 90'ı İngiltere, ABD ve İsviçre gibi ülkelerde tutuluyordu. 2017'de atılan stratejik adımlarla hem rezervler artırıldı hem de yabancı ülkelerde tutulan altınlar Merkez Bankası'nın kasasına girdi.

350 TON ALTINIMIZI KÜRESEL SERMAYEDEN KURTARDIK ABD Merkez Bankası 'nda (Fed) saklanan altın miktarı 2016 yılında 28.7 ton iken, 2017'de sıfırlandı. İsviçre'deki Uluslararası Ödemeler Bankası'nda bulunan 18.7 tonluk altın rezervinin tamamı getirildi. O dönemde ABD, İsviçre ve İngiltere'de tutulan yaklaşık 350 ton altın Türkiye'ye getirildi. 2018 sonunda 488.9 ton olan altın rezervi, 2020'de 719.2 tona ulaştı. 2025'te ise Merkez Bankası'nın kasasındaki altın miktarı 766,7 ton seviyelerine geldi. Türkiye'nin yurt dışındaki 350 ton altınını ülkemize getirmeyi başaran Berat Albayrak 'ın altın değerindeki hamlesi bugünlerde toparlanmaya çalışan Türk ekonomisine büyük katkı sağladı.







21 MİLYAR DOLARLIK KATKI



Altının uluslararası piyasalarda bu yıl yüzde 27 değer kazanması 766,7 ton altın tutan Merkez Bankası'nın rezervlerine 21 milyar dolarlık katkı sağladı.



Döviz rezervinin yıl başına göre 7,5 milyar dolar gerilemesinin de etkisiyle altının toplam rezervlerdeki payı yüzde 41,5'ten yüzde 50,6'ya çıktı.



MB REZERVLERİNDE ALTININ PAYI



2 Mayıs'ta 138 milyar dolar civarında seyreden brüt rezervler 14 Temmuz itibarıyla 168,5 milyar dolara çıktı. Rezervlerde en önemli payı ise altın tutuyor.

Yıl başında 155,1 milyar dolar olan rezervin; 90,8 milyar dolarını döviz rezervleri, geriye kalan 64.4 milyar dolarını ise 766,7 tonluk altın rezervleri oluşturuyordu.

Altın rezervi yıl başında toplam rezervlerin yüzde 41,5'ini oluştururken bugün bu oran yüzde 50,58'e çıkmış durumda. Yıl başında 64,3 milyar dolar olan altın rezervleri 14 Temmuz itibarıyla 85,3 milyar dolar seviyesinde.Altının Merkez Bankası rezervlerine net katkısı 21 milyar dolar.