Fenerbahçe'nin utangaç yıldızı Nelsinho! Jorge Jesus'un dokunuşu fark yarattı

EVİNE KADAR GİTTİLER Eurofoot BV'de menajerlik yapan Pedro Torrão, Semedo'yu keşfiyle ilgili olarak; "Gençti ve A takımda oynuyordu. Luís Loureiro onun antrenörüydü ve bize orada çalışmaya değer bir çocuk olduğunu, onu mutlaka görmemiz gerektiğini söyledi. Bu yüzden antrenmanını izlemeye gittik ve gerçek şu ki, olağanüstü bir iş çıkardı.

Yaşadığı Mira-Sintra'daki ailesinin evine gittik. Akşam yemeği yedik, konuştuk ve bir sözleşme imzaladık. Çok sessiz ama çalışkan bir çocuktu. Ailesi, kız kardeşi ve yeğeniyle bir apartman dairesinde yaşıyordu. Mütevazı ama birbirine sıkı sıkıya bağlı, kaliteli bir aileye sahipti. Kendisi, ailesi, kız kardeşi ve yeğeni arasında büyük bir uyum olduğunu görebiliyordunuz. Hayatlarını iyileştirmeyi arzu ediyorlardı." dedi.

JORGE JESUS ÖZEL İZLETTİ Bir dönem Fenerbahçe'de de çalışan Jorge Jesus, Benfica'da görev yaptığı dönemde Nelson Semedo adını eski bir sağ bek olan Abel Silva'dan duyduktan sonra iki yardımcısını görevlendirdi. Raúl José ve Miguel Quaresma, Semedo'yu izledi. İkisinin de raporu olumluydu. Deneyimli çalıştırıcı söz konusu gelişmenin ardından transfere onay verdi. Hatta o takımda beraber oynadığı Manuel Liz de gösterdiği performans sonrasında Benfica'nın yolunu tuttu.

En iyi arkadaşıyla Lizbon'un yolunu tuttu. Liz, bağlarını; "Ben Ericeira'lıyım, o Mira-Sintra'lı, bu yüzden zaten arabam ve arabam olduğu için her gün evine uğrayıp onu Seixal'a götürür, dönüşte de mahalleye bırakırdım." ifadeleriyle anlatıyor. YİNE BERABERLER Luis Loureiro, Fatima'ya gittikten sona Benfica'dan iki oyuncu kiralanmasını istedi. Bu isimler Nelson Semedo ve Manuel Liz'di. İkisi yine birlikte beraber oynadı.