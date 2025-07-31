Fenerbahçe'nin utangaç yıldızı Nelsinho! Jorge Jesus'un dokunuşu fark yarattı
Fenerbahçe, transfer çalışmaları kapsamında Nelson Semedo'yu renklerine bağladığını duyurdu. Yıldız sağ bek, gece yarısı İstanbul'a iniş yaptı. Kendisinden beklentiler oldukça yüksek. Portekizli oyuncunun futbol sahnesine çıkana kadar geçen süreden Jorge Jesus'un dokunuşuna pek çok detay oldukça dikkat çekici. İşte detaylar...
Şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, Milan Skriniar'dan birkaç saat sonra Nelson Semedo'yu da Türkiye'ye getirdi. Tecrübeli futbolcunun hayat hikayesinde çekici birçok nokta bulunuyor.
ADI NELSINHO
Nelson Semedo'nun hikayesi bir dizi gibi. Ailesi, kız kardeşi ve kuzenleriyle veya yeğenleriyle yaşadığı bir apartman dairesinde yaşamını sürdürüyordu. Portekizli sağ bek, Setubal çevresinde başlayan futbol hayatında ilk olarak Nelsinho olarak tanınıyordu. Sokaklarda futbol oynarken kariyerini daha ileriye götürmek istedi ve bir arkadaşıyla Sintrense'nin kapısını çaldı. Semedo, topla birlikte yaşantısını da değiştirmek amacındaydı.
ŞÜPHE UYANDIRAN TAVIR
Utangaç ve içe dönük bir çocuktu. Bu durum o kadar üst düzeydeydi ki insanlar kendisine şüphe ile yaklaşıyordu.
O dönemki hocası Filipe Pedro, yıldız oyuncu hakkında; "Sintrense gençlik koçuydum ve yalnızdım, hatta hiç yardımcım bile yoktu. İki hafta içinde bir kadro kurmam gerekiyordu. Bir önceki yılın genç oyuncularını aradım ve kimin kalacağına karar vermek için her biriyle bireysel bir toplantı yaptım.
Gerçek şu ki, Nelsinho'nun bu kadar utangaç olması bende şüphe uyandırdı. Nitelikli olduğunu biliyordum ama çok sessizdi. İlginçtir ki, kulüpte kalmayı da beklemiyordu... Ama sonunda o çocuğu tutmaya karar verdim.
TAKIMIN EN İYİSİ OLDU
Sezona yedek kulübesinde başladı, dördüncü maç hafta ilk 11'de yer aldı ve bir daha asla arkasına bakmadı. Muazzam bir ilerleme kaydetti. Takımın en iyi oyuncusuydu." diyor.
SPORTING BURUN KIVIRDI
Pedro o dönem yakından tanıdığı Sporting'e Semedo'yu önerdi. Ancak karşılığında beklemediği bir yanıt aldı. Geçen süreci şu sözlerle anlattı; "Sezon sona erdi, Telmo Costa'nın yerine Sá Pinto getirildi, ardından yeni bir sezon başladı ve bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Onu Alcochete'ye geri istiyorlardı. Nélson Semedo Akademi'de bir hafta geçirdi, ancak üçüncü gün karar çoktan verilmişti. Sá Pinto onu transfer etmeye hazır olduğunu söyledi.
Ancak Sporting, Sintrense'nin tazminat talebine burun kıvırdı ve bunu asla yapmayacaklarını söyledi. Zaman geçti ve anlaşma bozuldu."
EVİNE KADAR GİTTİLER
Eurofoot BV'de menajerlik yapan Pedro Torrão, Semedo'yu keşfiyle ilgili olarak; "Gençti ve A takımda oynuyordu. Luís Loureiro onun antrenörüydü ve bize orada çalışmaya değer bir çocuk olduğunu, onu mutlaka görmemiz gerektiğini söyledi. Bu yüzden antrenmanını izlemeye gittik ve gerçek şu ki, olağanüstü bir iş çıkardı.
Yaşadığı Mira-Sintra'daki ailesinin evine gittik. Akşam yemeği yedik, konuştuk ve bir sözleşme imzaladık. Çok sessiz ama çalışkan bir çocuktu. Ailesi, kız kardeşi ve yeğeniyle bir apartman dairesinde yaşıyordu. Mütevazı ama birbirine sıkı sıkıya bağlı, kaliteli bir aileye sahipti. Kendisi, ailesi, kız kardeşi ve yeğeni arasında büyük bir uyum olduğunu görebiliyordunuz. Hayatlarını iyileştirmeyi arzu ediyorlardı." dedi.
JORGE JESUS ÖZEL İZLETTİ
Bir dönem Fenerbahçe'de de çalışan Jorge Jesus, Benfica'da görev yaptığı dönemde Nelson Semedo adını eski bir sağ bek olan Abel Silva'dan duyduktan sonra iki yardımcısını görevlendirdi. Raúl José ve Miguel Quaresma, Semedo'yu izledi. İkisinin de raporu olumluydu.
Deneyimli çalıştırıcı söz konusu gelişmenin ardından transfere onay verdi. Hatta o takımda beraber oynadığı Manuel Liz de gösterdiği performans sonrasında Benfica'nın yolunu tuttu.
En iyi arkadaşıyla Lizbon'un yolunu tuttu. Liz, bağlarını; "Ben Ericeira'lıyım, o Mira-Sintra'lı, bu yüzden zaten arabam ve arabam olduğu için her gün evine uğrayıp onu Seixal'a götürür, dönüşte de mahalleye bırakırdım." ifadeleriyle anlatıyor.
YİNE BERABERLER
Luis Loureiro, Fatima'ya gittikten sona Benfica'dan iki oyuncu kiralanmasını istedi. Bu isimler Nelson Semedo ve Manuel Liz'di. İkisi yine birlikte beraber oynadı.
"TOP AYAĞINDAYKEN HİÇBİR ŞEYDEN KORKMUYOR"
Loureiro, Semedo'yu tanımlarken ise; "Farklı bir adamdı. Saha dışında çok içe dönüktü ama sahada tamamen farklıydı. Top ayağındayken kendi sahasındaydı ve hiçbir şeyden korkmuyordu." Bu yüzden Fátima'da mükemmel bir sezon geçirdi."
"MASA TENİSİNDE ÇOK KÖTÜYDÜ"
Liz, arkadaşı Semedo'yla geçirdiği günler hakkında ise "Fátima'da bir odayı paylaşıyorduk ve birlikte çok zaman geçiriyorduk. Televizyon izliyor, masa tenisi ve PlayStation'da FIFA oynuyorduk. Ben genellikle Real Madrid'le, o da Barcelona'yla oynuyordu ama Portekiz takımlarıyla oynadığımızda hep Benfica'da oynamak istiyordu. Yıldız değildi ama neyse. Masa tenisi en kötüsüydü: Orada berbattı. Sonra düzeldi ama ilk başta gerçekten kötüydü," diye gülümsüyor.
KAHKAHA ATTIRAN HIZ DENEMESİ
Semedo'nun kadim dostu, araç kullanırken birinin yokuş aşağı giderken arabayı boşa alırsa daha az yakıt tüketeceğini söylediğini anlatarak; "Birdenbire, ani bir hızlanma duyduk. Vay canına! Hepimiz bir Ferrari ya da R8 geliyor diye arkamıza baktık. Ama hayır, hiçbir şey gelmiyordu. Ne olduğunu anlamadık. Ta ki içimizden biri, araba boştayken çılgınca hızlanan Nelsinho olduğunu fark edene kadar. 'Nelsinho, ne yapacaksın dostum?' dedi. Ona boştaki yakıt tüketiminin daha düşük olduğunu söylediğimiz için vites değiştirmeden hızlandı. Tabii ki herkes kahkaha attı." ifadelerini kullandı.
"PARADAN ANLAMIYORDU"
Pedro Torrao ise yıldız futbolcunun o dönem para işlerinden anlamadığını söyleyerek; "Benfica'ya gittiğinde hesaplardan veya bankalardan hiçbir şey anlamıyordu; hiç parası olmamıştı. Bu yüzden her şey yeniydi ve ben de ona yardım ettim. Bir gün araba almak istediğini söyledi ve ben de ona kredi çekmek için krediyle ilgilenmeye dahi gittim." dedi.
BAŞKAN VETO ETTİ
Torrao, Semedo'nun Benfica'ya imza attığı gün için ise; "Başkan Luís Filipe Vieira ile konuşuyordum ve bana o çocukta özel bir şey olduğunu söyledi. Bir yıl sonra, tekrar kiralanma olasılığı masadaydı. Başkanla konuşmak için Luz'a gittik ve bana 'hayır, Nélson Semedo burada kalacak' diye çıkışta bulundu" diye konuştu.
Jesus'un adaptasyon konusunda büyük katkısı olduğunu da söyleyen Torrao; "Nelson Semedo'nun kariyerini sonsuza dek değiştiren bir karardı. Benfica'da Hélder Cristóvão'nun rehberliğinde sağ beke adapte oldu ve takdire şayan bir seri başlattı. İlginçtir ki, Miguel'in Nelsinho'yu gördükten sonra takım adaptasyonu konusunda en iyi seçenekleri öneren kişi yine Jorge Jesus oldu." ifadeleriyle Portekizli çalıştırıcıdan övgüyle bahsetti.