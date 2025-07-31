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CHP'de "Haddini aşma" kavgası! Özgür Özel ve Tanju Özcan birbirine girdi... "Mansur Yavaş" detayı

CHP'de parti içi kriz tavan yaptı. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, komisyona katılma kararı alan partisine ateş püskürüp topu Mansur Yavaş'a attı. Bunun üzerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Kendi sınırlarını aştı Tanju, doğru değil. Haddini aştı" dedi. Tanju Özcan ise eski defterleri açıp X hesabından Özgür Özel'e saydırdı. Özcan "Tanrılar kurban istiyorsa da kendinizi zorda bırakmayın" diyerek Özel'e rest çekti.

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CHP'de "Haddini aşma" kavgası! Özgür Özel ve Tanju Özcan birbirine girdi... "Mansur Yavaş" detayı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan birbirine girdi.

Özcan, Meclis'te kurulacak Terörsüz Türkiye Komisyonu'na "Şer İttifakı" olarak tanımlayıp "Şer ortakları ile aynı masaya oturmayalım" ifadelerinin yer aldığı tepki çeken bir paylaşıma imza attı.


Tanju Özcan, CHP Genel Merkezi'ne ateş püskürüp topu Mansur Yavaş'a attıTanju Özcan, CHP Genel Merkezi'ne ateş püskürüp topu Mansur Yavaş'a attı

TOPU MANSUR YAVAŞ'A ATTI

Bolu Belediye Başkanı Özcan, CHP'nin komisyon kararı sonrası "Beni hırsımdan uyku tutmuyor. Acaba Mansur Yavaş başkanım ne düşünüyor?" diyerek topu Yavaş'a attı.

Özgür Özel Tanju Özcan için ʺHaddini aştıʺ dediÖzgür Özel Tanju Özcan için ʺHaddini aştıʺ dedi

ÖZGÜR ÖZEL: TANJU ÖZCAN HADDİNİ AŞTI

Bunun üzerine Özgür Özel, "Kendi sınırlarını aştı Tanju, doğru değil. Tanju, partinin yönetimiyle ilgili önerilerini bana söyleyebilir ama CHP'nin Meclis'te kurulacak bir komisyonla ilgili meselesi de burada sınırlarını aşmış. Tanju Özcan'ın partinin genel başkanı, genel yönetimi dururken bir yerel yönetici olarak aynı Meclis'te yer aldığımız yapıları, partileri dizip de şer ittifakı tanımlaması haddini aşan bir tanımlamadır, doğru bir tanımlama değil" ifadelerini kullandı.

Tanju Özcan, Özgür Özel'e verdi veriştirdiTanju Özcan, Özgür Özel'e verdi veriştirdi


Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ise eski defterleri açıp X hesabından Özgür Özel'e saydırdı.

TANJU ÖZCAN ÖZGÜR ÖZEL'E SAYDIRDI

"Haddini aştı" sözünü duymak beni hem şaşırttı, hem de çok üzdü" diyen Özcan şu ifadeleri kullandı:

"Kendisine bir gün Genel Başkan olacağını ilk söyleyenlerden biri olarak ve son karara kadar çok başarılı bulduğum Sn. Genel Başkanımdan; 22 yaşından bu yana CHP'nin gençlik kolları başkanlığı, İlçe ve İl Başkanlıkları, Belediye Meclis üyeliği, Milletvekilliği yapan ve halen genel seçimde 3. Parti olduğumuz Bolu'da AKP'yi katlayarak yüzde 54 oranla 2.dönem Belediye Başkanlığı görevini sürdüren, sorumluluk çerçevesinde yanlışa yanlış diyen bir partili olarak, "şer ortakları ile aynı masaya oturmayalım" önerime yönelik "haddini aştı" sözünü duymak beni hem şaşırttı, hem de çok üzdü! Ama halen ben sizin aldığınız karara değil ama iyi niyetinize güvenmek istiyorum. İnşallah ben yanılırım, siz haklı çıkarsınız! Öte yandan Tanrılar kurban istiyorsa da, kendinizi zorda bırakmayın."

Tanju Özcan'dan Özgür Özel'e restTanju Özcan'dan Özgür Özel'e rest

"TANRILAR KURBAN İSTİYORSA KENDİNİZİ ZORDA BIRAKMAYIN"

Özcan'ın "Tanrılar kurban istiyorsa da kendinizi zorda bırakmayın" diyerek CHP Genel Merkezi'ne rest çekmesi dikkatlerden kaçmadı.

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