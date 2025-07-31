Portekiz , "Filistin devletinin tanınması konusunun" ülkede görüşüleceğini duyurdu. Portekiz'in "Eylül ayında New York'ta düzenlenecek 80. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun üst düzey haftasında sonuçlandırılabilecek bir prosedür kapsamında Filistin devletinin tanınmasını değerlendirdiği" belirtilirken hükümetin bu konuda Cumhurbaşkanı ve parlamento ile istişarede bulunacağı vurgulandı.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, EPA

ALMANYA: SÜREÇ BAŞLAMALI

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Filistin devletini tanımanın henüz erken olduğunu ancak iki devletli sürecin hemen başlaması gerektiğini belirterek Berlin'in "tek taraflı adımlara" yanıt verebileceği konusunda uyardı.

İsrail ve Batı Şeria'ya hareketinden kısa bir süre önce yaptığı açıklamada, "Müzakerelere dayalı iki devletli çözüm, her iki taraftaki insanlara barış, güvenlik ve onur içinde bir yaşam sunabilecek tek yol olmaya devam ediyor. Almanya için Filistin devletinin tanınması bu sürecin daha çok sonunda geliyor. Ancak böyle bir süreç şimdi başlamalı." şeklinde konuştu.