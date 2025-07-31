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Portekiz’den Filistin’i tanıma hamlesi! İsrail Almanya’yı hedef aldı | Yair Netanyahu'dan skandal paylaşım

Fransa, Almanya, İngiltere, Avustralya, Kanada'nın ardından Portekiz'den de Filistin'i tanıma mesajı geldi. Batılı ülkeler birer birer Filistin’i tanıma kararını gündeme getirirken İsrail ise Almanya’yı hedef tahtasına koydu. Aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, Filistin'i tanıma mevzusunu gündeme getiren Almanya'yı hedef aldı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun oğlu Yair ise skandal bir paylaşıma imza attı.

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Portekiz’den Filistin’i tanıma hamlesi! İsrail Almanya’yı hedef aldı | Yair Netanyahu'dan skandal paylaşım

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Fransa, Almanya, İngiltere, Avustralya, Kanada derken bir ülkeden daha Filistin'i tanıma hamlesi geldi.

İngiltere'de Filistin eylemi, AFPİngiltere'de Filistin eylemi, AFP

PORTEKİZ'DEN FİLİSTİN HAMLESİ

Portekiz, "Filistin devletinin tanınması konusunun" ülkede görüşüleceğini duyurdu. Portekiz'in "Eylül ayında New York'ta düzenlenecek 80. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun üst düzey haftasında sonuçlandırılabilecek bir prosedür kapsamında Filistin devletinin tanınmasını değerlendirdiği" belirtilirken hükümetin bu konuda Cumhurbaşkanı ve parlamento ile istişarede bulunacağı vurgulandı.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, EPAAlmanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, EPA

ALMANYA: SÜREÇ BAŞLAMALI

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Filistin devletini tanımanın henüz erken olduğunu ancak iki devletli sürecin hemen başlaması gerektiğini belirterek Berlin'in "tek taraflı adımlara" yanıt verebileceği konusunda uyardı.

İsrail ve Batı Şeria'ya hareketinden kısa bir süre önce yaptığı açıklamada, "Müzakerelere dayalı iki devletli çözüm, her iki taraftaki insanlara barış, güvenlik ve onur içinde bir yaşam sunabilecek tek yol olmaya devam ediyor. Almanya için Filistin devletinin tanınması bu sürecin daha çok sonunda geliyor. Ancak böyle bir süreç şimdi başlamalı." şeklinde konuştu.

Ben Gvir'in Almanya'yı hedef alan paylaşımı, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüBen Gvir'in Almanya'yı hedef alan paylaşımı, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

BEN GVIR ALMANYA'YI HEDEF ALDI

Batılı ülkeler birer birer Filistin'i tanıma kararını gündeme getirirken İsrail ise Almanya'yı hedef tahtasına koydu. Berlin'in Filistin açıklamaları İsrail'de paniğe yol açarken aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir Almanya'yı hedef tahtasına koydu. Ben Gvir, X hesabından yaptığı paylaşımda "Holokost'un 80. yılı ve Almanya tekrar Nazizmi desteklemeye dönüyor" ifadelerini kullandı.

Yair Netanyahu'nun paylaşımı, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüYair Netanyahu'nun paylaşımı, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

NETANYAHU'NUN OĞLU KUDURDU

Batılı ülkelerin birer birer Filistin'i tanıma mesajlarının ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun oğlu Yair, skandal bir paylaşıma imza attı. Sözde kürdistan bayrağı paylaşan Yair Netanyahu, "Kürtler yaklaşık 45 milyon nüfusuyla dünyanın en büyük vatansız insanlarıdır. Onlar laik ve Batı'nın müttefikleri. Toprakları Türkiye, İran, Irak ve Suriye tarafından bölünmüş ve işgal edilmiş durumda. Fransa, İspanya, İrlanda, İngiltere, Norveç, Portekiz, Kanada, Almanya, Malta ve Slovenya Kürdistan'ı neden tanımadı?" şeklindeki skandal ifadeleri kullandı.

New York Times, Filistin'i tanıyan ülkeler haritasıNew York Times, Filistin'i tanıyan ülkeler haritası

NEW YORK TIMES'TAN FİLİSTİN'İ TANIYAN ÜLKELER HARİTASI

Birleşmiş Milletler'deki ülkelerin çoğu (193'ten 147'si) halihazırda BM'de gözlemci statüsünde olan Filistin devletini tanıyor

İlk olarak Fransa , Eylül ayında Filistin devletini tanıyacağını açıkladı ve takip eden günlerde İngiltere ve Kanada da aynı yolu izlemeye hazır olduklarını duyurdu. İngiltere, İsrail'in Eylül ayına kadar Gazze'de Hamas ile ateşkes anlaşmasına varmaması halinde harekete geçeceğini söylerken, Kanada nihai kararı Filistin Yönetimi'nin siyasi değişikliklerine bağladı.

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