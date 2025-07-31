Fransa, Almanya, İngiltere, Avustralya, Kanada derken bir ülkeden daha Filistin'i tanıma hamlesi geldi.
PORTEKİZ'DEN FİLİSTİN HAMLESİ
Portekiz, "Filistin devletinin tanınması konusunun" ülkede görüşüleceğini duyurdu. Portekiz'in "Eylül ayında New York'ta düzenlenecek 80. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun üst düzey haftasında sonuçlandırılabilecek bir prosedür kapsamında Filistin devletinin tanınmasını değerlendirdiği" belirtilirken hükümetin bu konuda Cumhurbaşkanı ve parlamento ile istişarede bulunacağı vurgulandı.
ALMANYA: SÜREÇ BAŞLAMALI
Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Filistin devletini tanımanın henüz erken olduğunu ancak iki devletli sürecin hemen başlaması gerektiğini belirterek Berlin'in "tek taraflı adımlara" yanıt verebileceği konusunda uyardı.
İsrail ve Batı Şeria'ya hareketinden kısa bir süre önce yaptığı açıklamada, "Müzakerelere dayalı iki devletli çözüm, her iki taraftaki insanlara barış, güvenlik ve onur içinde bir yaşam sunabilecek tek yol olmaya devam ediyor. Almanya için Filistin devletinin tanınması bu sürecin daha çok sonunda geliyor. Ancak böyle bir süreç şimdi başlamalı." şeklinde konuştu.