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70 ilde zehir tacirlerine operasyon! 940 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 70 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik 10 gündür devam eden operasyonlarda 565 kilogram uyuşturucu madde ve 357 bin 180 uyuşturucu hap ele geçirildiğini, 940 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

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70 ilde zehir tacirlerine operasyon! 940 şüpheli yakalandı

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 70 ilde 1420 ekip, 3 bin 550 personel, 13 hava aracı ve 49 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla operasyonlar düzenlediklerini belirtti.

70 İlde uyuşturucu operasyonu: 940 Şüpheli yakalandı

Operasyona ilişkin, "Uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son 10 gündür devam eden operasyonlarımızda, 565 kilogram uyuşturucu madde ile 357 bin 180 uyuşturucu hap ele geçirdik. 940 şüpheliyi yakaladık." bilgilerini veren Yerlikaya, valileri, operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarını, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığını ve operasyonları gerçekleştiren il emniyet müdürleri ile polisleri tebrik etti.

Yerlikaya, uyuşturucuya karşı yürüttükleri bu mücadelenin, geleceğin teminatı olan gençleri koruma mücadelesi olduğunu ifade etti.

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