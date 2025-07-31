"Aday değilim, bırakırım" diyen Özgür Özel Kılıçdaroğlu'nun izinde! Mansur'u dizginleyip Dilek İmamoğlu'nu frenledi: Aday yapmam! Nokta

Cumhuriyet Halk Partisi'nde rant ve taht kavgası boyut kazanarak büyüyor. Daha önce "Ekrem İmamoğlu yasaklı da olsa, hapiste de olsa adayımız odur" diyen Özgür Özel, bu kez söylem değiştirdi.



Mitinglerde Ekrem İmamoğlu'na daha az yer vereceklerini açıklayan CHP Genel Başkanı son olarak, "Resmen reddedilene kadar adayımız İmamoğlu, aday olamazsa en doğru adaya bakılır" ifadelerini kullandı.



Bu açıklamalar CHP içinde tartışmalara yol açtı. "Özgür Özel kendi adaylık zeminini oluşturuyor" yorumları yapıldı.



Daha sonra Sözcü TV yayınına katılan Özel'e "İmamoğlu aday olamazsa en uygun adayı bulur o adayı çıkarırız" demişsiniz. Bu kişi siz misiniz Mansur Yavaş mı Dilek İmamoğlu mu?" sorusu yöneltildi.