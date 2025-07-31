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"Aday değilim, bırakırım" diyen Özgür Özel Kılıçdaroğlu'nun izinde! Mansur'u dizginleyip Dilek İmamoğlu'nu frenledi: Aday yapmam! Nokta

CHP'deki iç çekişme her geçen gün daha da şiddetleniyor. Dün "İmamoğlu, aday olamazsa en doğru adaya bakılır" diyen Özgür Özel, 'Ekremci'lerden gelen tepkiler üzerine "Ben aday değilim" açıklaması yapmak zorunda kaldı. Ancak Özel bu açıklamayı yaparken Mansur Yavaş ve Dilek İmamoğlu'nun önüne de set çekti. Sürekli anketleri masaya getiren Yavaş için "Şu anda kendi görevinde" diyen Özel, Dilek İmamoğlu için ise "Aday içeride eşini aday yapıyoruz" yok. Nokta" dedi. CHP'nin seçimi kaybetmesi durumunda siyaseti bırakacağını söyleyen Özel akıllara Kılıçdaroğlu'nu getirdi. Bilindiği üzere çıktığı her seçimi kaybeden Kılıçdaroğlu "Bırakırım" demesine rağmen koltuğu bırakmamıştı.

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"Aday değilim, bırakırım" diyen Özgür Özel Kılıçdaroğlu'nun izinde! Mansur'u dizginleyip Dilek İmamoğlu'nu frenledi: Aday yapmam! Nokta

Cumhuriyet Halk Partisi'nde rant ve taht kavgası boyut kazanarak büyüyor. Daha önce "Ekrem İmamoğlu yasaklı da olsa, hapiste de olsa adayımız odur" diyen Özgür Özel, bu kez söylem değiştirdi.

Mitinglerde Ekrem İmamoğlu'na daha az yer vereceklerini açıklayan CHP Genel Başkanı son olarak, "Resmen reddedilene kadar adayımız İmamoğlu, aday olamazsa en doğru adaya bakılır" ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlundan vaz mı geçiyor? Özgür Özelden adaylık manevrası!Ekrem İmamoğlundan vaz mı geçiyor? Özgür Özelden adaylık manevrası!


Bu açıklamalar CHP içinde tartışmalara yol açtı. "Özgür Özel kendi adaylık zeminini oluşturuyor" yorumları yapıldı.

Daha sonra Sözcü TV yayınına katılan Özel'e "İmamoğlu aday olamazsa en uygun adayı bulur o adayı çıkarırız" demişsiniz. Bu kişi siz misiniz Mansur Yavaş mı Dilek İmamoğlu mu?" sorusu yöneltildi.

Özgür Özel (Takvim.com.tr)Özgür Özel (Takvim.com.tr)



"BEN ADAY DEĞİLİM" DEYİP MANSUR YAVAŞ VE DİLEK İMAMOĞLU'NUN ÖNÜNE SET ÇEKTİ

Özgür Özel, parti içindeki Ekremci güç odaklarının tepkisini dindirmek için "Ben aday değilim" dedi. Sürekli anketleri masaya getiren Mansur Yavaş'ı "Şu anda kendi görevini yapıyor" diyerek belediye koltuğuna mahkum eden Özel, Dilek İmamoğlu'nun da önüne set çekti.

Özel şu ifadeleri kullandı:

Böyle bir isim konuşmak doğru değil. Ben değilim kendi adıma söyleyeyim. Mansur Bey şu an kendi görevini yapıyor.

Ben en doğru adayı belirlemekle mükeleffim. En doğru adayı belirleriz. Seçimi kim alacaksa onu aday yaparız. Toplumun bütün kesimleri Bu adam girerse kazanır, bu kadın alır" derse, cinsiyet sınırı da yok.

Dilek İmamoğlu (Takvim.com.tr)Dilek İmamoğlu (Takvim.com.tr)
Birinin eşi olma üzerinden yapılan siyaset tarifi her iki tarafa da haksızlık. "Aday içeride eşini aday yapıyoruz" yok. Kim bu seçimi alıyorsa onu yapıyoruz. Nokta.

Özgür Özel (Takvim.com.tr)Özgür Özel (Takvim.com.tr)

"SİYASETİ BIRAKIRIM"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, seçimlerde başarısız olmaları durumunda siyaseti bırakacağını söyledi.

Özel, "Ben seçimin ertesi günü iktidar değişti ve Tayyip Erdoğan yerine bir cumhurbaşkanı adayı seçtiysek partinin başındayım ve tarihin en büyük başarısına sahibim. CHP'yi 100 yıl sonra yine iktidara taşımışım. Değilsek... Partiyi kongreye götürüyorum. Siyaseti bırakırım bir gün durmam" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel'den "Siyaseti bırakırım" çıkışı! Mansur Yavaş ve Dilek İmamoğlu'nu frenledi


AKILLARA KILIÇDAROĞLU GELDİ... ÇIKTIĞI HER SEÇİMDE YENİLDİ "BIRAKIRIM" DEDİ BIRAKMADI

Özel'in bu iddiaları sözleri eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını akıllara getirdi.

Kılıçdaroğlu, genel başkan seçildikten bir yıl sonra 12 Haziran 2011 seçimi öncesi "Hedefimiz %40" demişti... Ancak CHP o seçimde değil hedefi tutturmak yakınında bile geçememiş, 25,9'da kalmıştı. "CHP'nin oyu düşerse ben genel başkanlıktan ayrılacağım" diyen Kılıçdaroğlu, girdiği tüm seçimleri kaybetmesine rağmen genel başkanlıktan kendi isteğiyle çekilmedi.

Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu (Takvim.com.tr)Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu (Takvim.com.tr)


ÖZEL'DEN KILÇDAROĞLU'NA REST

Öte yandan Özgür Özel, kurultaya iptal davasına ilişkin konuştu. Bir kez daha Kemal Kılıçdaroğlu'na "Seni o koltuğu oturtmayız" mesajı verdi.

Özel, "CHP'yi delegenin seçmediği kimse yönetemez. Ben parti içinde de demokrasi insanıyım'' diyerek Kılıçdaroğlu'na rest çekti.

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