"Aday değilim, bırakırım" diyen Özgür Özel Kılıçdaroğlu'nun izinde! Mansur'u dizginleyip Dilek İmamoğlu'nu frenledi: Aday yapmam! Nokta

Cumhuriyet Halk Partisi'nde rant ve taht kavgası boyut kazanarak büyüyor. Daha önce "Ekrem İmamoğlu yasaklı da olsa, hapiste de olsa adayımız odur" diyen Özgür Özel, bu kez söylem değiştirdi.
Mitinglerde Ekrem İmamoğlu'na daha az yer vereceklerini açıklayan CHP Genel Başkanı son olarak, "Resmen reddedilene kadar adayımız İmamoğlu, aday olamazsa en doğru adaya bakılır" ifadelerini kullandı.
Bu açıklamalar CHP içinde tartışmalara yol açtı. "Özgür Özel kendi adaylık zeminini oluşturuyor" yorumları yapıldı.
Daha sonra Sözcü TV yayınına katılan Özel'e "İmamoğlu aday olamazsa en uygun adayı bulur o adayı çıkarırız" demişsiniz. Bu kişi siz misiniz Mansur Yavaş mı Dilek İmamoğlu mu?" sorusu yöneltildi.
"BEN ADAY DEĞİLİM" DEYİP MANSUR YAVAŞ VE DİLEK İMAMOĞLU'NUN ÖNÜNE SET ÇEKTİ
Özgür Özel, parti içindeki Ekremci güç odaklarının tepkisini dindirmek için "Ben aday değilim" dedi. Sürekli anketleri masaya getiren Mansur Yavaş'ı "Şu anda kendi görevini yapıyor" diyerek belediye koltuğuna mahkum eden Özel, Dilek İmamoğlu'nun da önüne set çekti.
Özel şu ifadeleri kullandı:
Böyle bir isim konuşmak doğru değil. Ben değilim kendi adıma söyleyeyim. Mansur Bey şu an kendi görevini yapıyor.
Ben en doğru adayı belirlemekle mükeleffim. En doğru adayı belirleriz. Seçimi kim alacaksa onu aday yaparız. Toplumun bütün kesimleri Bu adam girerse kazanır, bu kadın alır" derse, cinsiyet sınırı da yok.
Birinin eşi olma üzerinden yapılan siyaset tarifi her iki tarafa da haksızlık. "Aday içeride eşini aday yapıyoruz" yok. Kim bu seçimi alıyorsa onu yapıyoruz. Nokta.
Özgür Özel'den "Siyaseti bırakırım" çıkışı! Mansur Yavaş ve Dilek İmamoğlu'nu frenledi
"SİYASETİ BIRAKIRIM"
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, seçimlerde başarısız olmaları durumunda siyaseti bırakacağını söyledi.
Özel, "Ben seçimin ertesi günü iktidar değişti ve Tayyip Erdoğan yerine bir cumhurbaşkanı adayı seçtiysek partinin başındayım ve tarihin en büyük başarısına sahibim. CHP'yi 100 yıl sonra yine iktidara taşımışım. Değilsek... Partiyi kongreye götürüyorum. Siyaseti bırakırım bir gün durmam" ifadelerini kullandı.
AKILLARA KILIÇDAROĞLU GELDİ... ÇIKTIĞI HER SEÇİMDE YENİLDİ "BIRAKIRIM" DEDİ BIRAKMADI
Özel'in bu iddiaları sözleri eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını akıllara getirdi.
Kılıçdaroğlu, genel başkan seçildikten bir yıl sonra 12 Haziran 2011 seçimi öncesi "Hedefimiz %40" demişti... Ancak CHP o seçimde değil hedefi tutturmak yakınında bile geçememiş, 25,9'da kalmıştı. "CHP'nin oyu düşerse ben genel başkanlıktan ayrılacağım" diyen Kılıçdaroğlu, girdiği tüm seçimleri kaybetmesine rağmen genel başkanlıktan kendi isteğiyle çekilmedi.