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Emeklilik yolu çeşitlendiriliyor! Primi eksik olan ne ödeyecek?

Evde üretenden ev işinde çalışana, şoförden part-time iş yapana kadar isteyen sigortalılar eksik primlerini kendileri tamamlayabiliyor. Hatta çalışmayanlara da imkan var. Peki kim, ne kadar ödüyor? İşte prim rehberi...

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :01 Ağustos 2025
Emeklilik yolu çeşitlendiriliyor! Primi eksik olan ne ödeyecek?

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Herkesin hayali emekli olmak. Emeklilik için gereken primi, bir iş yerinde çalışarak, kendi iş yerini açarak, bir şirkete ortak olarak, isteğe bağlı sigorta primi yatırarak veya borçlanmayla kazanmak mümkün. Evde çalışanlar, kısmi çalışanlar ve çalışmayanlar eksik primlerini tamamlayabiliyor. Peki bunun için ne kadar ödemek gerekiyor? İşte bu yıl geçerli tutarlar...

Milyonlara emeklilik yolu (DHA)Milyonlara emeklilik yolu (DHA)

EVDE ÜRETENLER: Kendi adına ve hesabına tarımsal faaliyette bulunanlar ile evde üretim yaparak esnaf muaflığından yararlanan kadınların
ödeyeceği isteğe bağlı sigorta primi de aylık 8 bin 321 lira 76 kuruş.

İHYA DÜŞÜNENLER: Geçmişte prim borcu nedeniyle dondurulan hizmet süreleri bulunan Bağ-Kur'lular, bu yıl başvurursa günlük 299,06 lira ödeyerek bu süreleri canlandırabilecek. Bu tutar da 1 Ocak 2025'ten sonra başvuranlar için yükselecek. Artışın nedeni de yeni asgari ücret olacak.

Milyonlara emeklilik yolu (İHA)Milyonlara emeklilik yolu (İHA)

EV İŞLERİNDE ÇALIŞANLAR: Ev hizmetlerinde ayda 10 gün işçi çalıştıranlar en az 3 bin 272 lira, 30 gün işçi çalıştıranlar da 9 bin 817 lira sigorta primi ödüyor. Ancak, primlerini düzenli ödeyenlere 4 puanlık indirim uygulanıyor. Böylece 10 gün için 2 bin 925, 30 gün için 8 bin 776 lira prim ödemek mümkün oluyor. Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az işçi çalıştıranlar sadece iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi ödüyor. Bunların yatıracakları prim tutarı günlük 17,34 lira. Ev hizmetlerinde aynı işveren yanında ayda 10 günden az çalışanlar isterlerse kendi primlerini ödeyebiliyor. Bunun için ödenecek prim tutarı ise aylık 8 bin 451 lira 79 kuruş.

PART-TIME İŞ YAPANLAR: Ay içinde 30 günden az çalışan veya tam gün çalışmayanlardan kalan sürelerinde isteğe bağlı sigortaya prim ödeyenlerin yatıracağı tutar işsizlik sigortasının dahil edilip edilmemesine göre değişiyor. Aylık kazanç alt sınırına göre işsizlik sigortası primi ödemek istemeyenler 8 bin 321 lira 76 kuruş, işsizlik sigortası primi ödeyecekler de 9 bin 101 lira 93 kuruş üzerinden gün sayısına göre ödeme yapıyor.

ÇALIŞMAYANLAR: Çalışmayanlar ya da eksik primi olanlar isteğe bağlı sigorta ile her ay kendi primlerini ödeyebiliyor. En düşük prim 8 bin 321 lira 76 kuruş. Yakın dönemde hayata geçmesi beklenen düzenlemeyle ev kadınlarının isteğe bağlı sigorta primlerinin 3'te 1'ini devlet ödeyecek. Bu durumda bu tutarın 2 bin 773 lira 92 kuruşunu devlet yatıracak. Ev kadınları aylık 5 bin 547 lira 84 kuruş prim ödeyerek emekli olabilecek.

Milyonlara emeklilik yolu (İHA)Milyonlara emeklilik yolu (İHA)

BORÇLANMA PLANLAYANLAR:
Doğum ve askerlik borçlanmasında günlük en düşük ödeme 277,39 lira. 1 aylık borçlanma için en az 8 bin 321 lira 76 kuruş ödemek gerekiyor. Gurbetçiler de bu yıl başvurup yurt dışı borçlanması yaptıklarında günlük en az 390,09 lira ödeyerek emeklilik yolunu açabiliyor. Borçlanmada tutarlar Ocak ayından itibaren yeni asgari ücretle artacak.

ŞOFÖRLER: Taksi, dolmuş ve toplu taşıma araçlarında çalışanlar ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca belirlenecek alanlarda kısmi süreli iş sözleşmesiyle bir veya birden fazla kişi tarafından çalıştırılanlardan işsizlik sigortası primi ödemek istemeyenler en az 8 bin 451 lira 79 kuruş prim yatırıyor. İşsizlik primi dahil etmek isteyenlerin ise en az 9 bin 231 lira 95 kuruş ödemesi gerekiyor.

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