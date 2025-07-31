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YPG'den sonra PYD de yola geldi: "Suriye’nin birliğini savunuyoruz, çözümün adresi Şam’dır”

Ankara'nın "Müdahale ederiz" uyarısına mütaeakip YPG geri adım attı. Elebaşı Ferhat Abdi Şahin, "Suriye'nin birliği konusunda hepimiz hemfikiriz. 10 Mart anlaşmasına bağlıyız. Tek Ordu, Tek Hükümet, Tek Devlet sloganını savunuyoruz" dedi. YPG'den sonra PYD de yola geldi. PYD elebaşı Salih Müslim, "Şam dışında hiçbir kapıyı çalmadık, çözümün adresi Şam’dır" ifadelerini kullandı. "Ayrılma talebimiz yok" diyen Müslim, "Suriye’nin birliğini savunduk ve savunmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

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YPG'den sonra PYD de yola geldi: "Suriye’nin birliğini savunuyoruz, çözümün adresi Şam’dır”
PKK'nın Süleymaniye'de silah yakması sonrası KCK çatısı altında Suriye'de faaliyet gösteren YPG(SDG), PYD, YPJ vb. fraksiyonların silah bırakıp Şam'daki mevcut hükümete entegre olma süreci büyük önem taşıyor.

Bir süredir İsrail'in kışkırtmalarıyla ayaklanan ve Dürzi olaylarını bahane eden YPG, Ankara'nın "Müdahale ederiz" uyarısına müteakip geri adım attı.


YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin, "Suriye'nin birliği konusunda hepimiz hemfikiriz. 10 Mart anlaşmasına bağlıyız. Tek Ordu, Tek Hükümet, Tek Devlet sloganını savunuyoruz" dedi.

Abdi, Şam'ın Rakka, Haseke ve Deyrizor'daki hükümet kurumlarının iadesini resmen talep ettiğini bildirdi.


PYD DE YOLA GELDİ

YPG'den sonra PYD de yola geldi.

PYD Yürütme Komitesi Üyesi Salih Müslim, Suudi Arabistan merkezli Al- Hadaht'a yaptığı açıklamada Suriye'nin birliğini savunduklarını söyledi.

"Şam dışında hiçbir kapıyı çalmadık, çözümün adresi Şam'dır" diyen Müslim "Bizim meselemiz tüm Suriye'yle ilgilidir, ayrılma talebimiz yok. Suriye'nin birliğini savunduk ve savunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Şam ile YPG arasında 10 Mart'ta imzalanan mutabakata değinen PYD elebaşı, "10 Mart Mutabakatı geniş bir çerçeve sunuyor ama bu çerçevenin uygulanması için büyük çabalar ve komitelerin kurulması gerekiyor. Önümüzdeki en büyük engeller ise dış müdahalelerdir" diye konuştu.

BAŞKAN ERDOĞAN HAKLI ÇIKTI... ANKARA'NIN UYARISI YERİNİ BULDU

Öte yandan Ankara'nın "Kaostan bağımsızlık çıkarmak isteyenler var. Zaman entegre olma zamanıdır. Uyarıyoruz hiçbir grup Suriye'yi parçalamaya girişmesin. Müdahale ederiz" uyarısı ve Başkan Erdoğan'ın "YPG'nin duruşu her an her türlü değişkenliğe uğrayabilir" sözü yerini buldu.

Önce YPG sonra PYD'den Suriye'nin birliğine dönük açıklamalar geldi.

Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Barrack, ʺSuriye'de entegrasyon olacakʺ dediAnkara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Barrack, ʺSuriye'de entegrasyon olacakʺ dedi

BARRACK: SURİYE'DE ENTEGRASYON OLACAK

YPG'nin Şam'a entegre olmasına ilişkin ABD'den de net bir açıklama geldi. Daha önce "SDG, YPG'dir. YPG, PKK'nın bir türevidir. Onlara devlet borçlu değiliz" diyen Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Barrack, "Suriye'de entegrasyon olacak. Yakın gelecekte her şey netleşecek ve entegrasyon süreci başlayacak" dedi.

"SADECE YPG DEĞİL, DÜRZİLER VE ALEVİLER DE ENTEGRE OLMALI"

Barrack, sadece YPG'nin değil Dürziler ve Alevi grupların da entegre olmasını gerektiğini vurguladı. ABD'li temsilci, "Dürziler, Aleviler, SDG ve diğer tüm fraksiyonları kapsayan, onları merkezi hükümete entegre edecek bir sürece hızla geçmek gerekiyor" diye konuştu.

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