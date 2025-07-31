YPG'den sonra PYD de yola geldi: "Suriye’nin birliğini savunuyoruz, çözümün adresi Şam’dır”

Bir süredir İsrail'in kışkırtmalarıyla ayaklanan ve Dürzi olaylarını bahane eden YPG, Ankara'nın "Müdahale ederiz" uyarısına müteakip geri adım attı.
YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin, "Suriye'nin birliği konusunda hepimiz hemfikiriz. 10 Mart anlaşmasına bağlıyız. Tek Ordu, Tek Hükümet, Tek Devlet sloganını savunuyoruz" dedi.
Abdi, Şam'ın Rakka, Haseke ve Deyrizor'daki hükümet kurumlarının iadesini resmen talep ettiğini bildirdi.
PYD DE YOLA GELDİ
YPG'den sonra PYD de yola geldi.
PYD Yürütme Komitesi Üyesi Salih Müslim, Suudi Arabistan merkezli Al- Hadaht'a yaptığı açıklamada Suriye'nin birliğini savunduklarını söyledi.
"Şam dışında hiçbir kapıyı çalmadık, çözümün adresi Şam'dır" diyen Müslim "Bizim meselemiz tüm Suriye'yle ilgilidir, ayrılma talebimiz yok. Suriye'nin birliğini savunduk ve savunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Şam ile YPG arasında 10 Mart'ta imzalanan mutabakata değinen PYD elebaşı, "10 Mart Mutabakatı geniş bir çerçeve sunuyor ama bu çerçevenin uygulanması için büyük çabalar ve komitelerin kurulması gerekiyor. Önümüzdeki en büyük engeller ise dış müdahalelerdir" diye konuştu.