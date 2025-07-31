YPG'den sonra PYD de yola geldi: "Suriye’nin birliğini savunuyoruz, çözümün adresi Şam’dır”

Öte yandan Ankara'nın "Kaostan bağımsızlık çıkarmak isteyenler var. Zaman entegre olma zamanıdır. Uyarıyoruz hiçbir grup Suriye'yi parçalamaya girişmesin. Müdahale ederiz" uyarısı ve Başkan Erdoğan'ın "YPG'nin duruşu her an her türlü değişkenliğe uğrayabilir" sözü yerini buldu. Önce YPG sonra PYD 'den Suriye 'nin birliğine dönük açıklamalar geldi.

Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Barrack, ʺSuriye'de entegrasyon olacakʺ dedi



BARRACK: SURİYE'DE ENTEGRASYON OLACAK

YPG'nin Şam'a entegre olmasına ilişkin ABD'den de net bir açıklama geldi. Daha önce "SDG, YPG'dir. YPG, PKK'nın bir türevidir. Onlara devlet borçlu değiliz" diyen Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Barrack, "Suriye'de entegrasyon olacak. Yakın gelecekte her şey netleşecek ve entegrasyon süreci başlayacak" dedi.

"SADECE YPG DEĞİL, DÜRZİLER VE ALEVİLER DE ENTEGRE OLMALI"

Barrack, sadece YPG'nin değil Dürziler ve Alevi grupların da entegre olmasını gerektiğini vurguladı. ABD'li temsilci, "Dürziler, Aleviler, SDG ve diğer tüm fraksiyonları kapsayan, onları merkezi hükümete entegre edecek bir sürece hızla geçmek gerekiyor" diye konuştu.