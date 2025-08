YPG'den sonra PYD de yola geldi: "Suriye’nin birliğini savunuyoruz, çözümün adresi Şam’dır”

BAŞKAN ERDOĞAN HAKLI ÇIKTI... ANKARA'NIN UYARISI YERİNİ BULDU

Öte yandan Ankara'nın "Kaostan bağımsızlık çıkarmak isteyenler var. Zaman entegre olma zamanıdır. Uyarıyoruz hiçbir grup Suriye'yi parçalamaya girişmesin. Müdahale ederiz" uyarısı ve Başkan Erdoğan'ın "YPG'nin duruşu her an her türlü değişkenliğe uğrayabilir" sözü yerini buldu.



Önce YPG sonra PYD'den Suriye'nin birliğine dönük açıklamalar geldi.