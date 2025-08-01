Galatasaray'ın Nijeryalı golcüyü transfer etmesi büyük ses getirdi! Marca: Süper Lig'in MVP'si Osimhen

Süper Lig'de son 3 sezonun şampiyonu Galatasaray'ın Osimhen transferi tüm dünyada büyük yankı uyandırdı. Sarı-Kırmızılılar'da geçirdiği kiralık sezonun ardından bu kez bonservisiyle birlikte imza atmaya hazırlanan 26 yaşındaki Nijeryalı santrfor ile ilgili gelişmelere dünya basınında geniş yer verildi. İspanyol medyasından Marca, "Türk futbolunun en büyük transferlerinden biri olmaya aday olan Osimhen, Galatasaray'ın oyuncusu oldu. Türk liginin MVP'si... " yorumunu yaptı.



Dünya Osimhen’i konuşuyor (Takvim.com.tr)



BÜYÜK BİR RÜYA SALDIRISI

İtalyan medyasından Sport Mediaset ise, "Osimhen'in İstanbul'a gelişi, Türk kulübü için ekonomik anlamda ve imaj açısından tarihindeki en büyük transfer hamlesini temsil ediyor. Bu büyük operasyon, Galatasaray'ın Avrupa futbolunun zirvesine adım atma, Okan Buruk'un elindeki kadronun kalitesini yükseltme ve Şampiyonlar Ligi'ne büyük bir rüya saldırısı yapma amacını doğruluyor. Osimhen'in yanı sıra, bu transfer döneminde Galatasaray, Leroy Sane transferini de gerçekleştirdi. İstanbul'da artık büyük hayaller kuruluyor" ifadelerini kullandı.



Dünya Osimhen’i konuşuyor (Takvim.com.tr)



BÜYÜK BAŞARILARA İMZA ATACAĞIZ

Victor Osimhen, "Galatasaray ailesinin bir parçası olduğum için çok mutluyum. Başkanıma çok teşekkür etmek istiyorum. Pozitif bir takıma sahibiz. Benim kalitemi de biliyorsunuz. Hem takım arkadaşlarımın hem benim kalitemle büyük başarılara imza atacağız" açıklamasında bulundu.



Dünya Osimhen’i konuşuyor (Takvim.com.tr)



İŞTE FLAŞ TRANSFERİN MALİYETİ

Galatasaray Victor Osimhen transferini dün KAP'a bildirdi. Buna göre Nijeryalı yıldız için Napoli'ye 75 milyon Euro bonservis bedeli ödenecek. İtalyan ekibi sonraki satıştan yüzde 10 kar verilecek. 4 yıllık sözleşmeye imza atan Osimhen yıllık 15 milyon Euro kazanacak. 1 milyon Euro sadakat primi ile 5 milyon Euro imaj hakkı elde edecek.