Son Dakika
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Gazze ve Suriye diplomasisi! Suudi Arabistanlı mevkidaşı ile görüştü Sabıkalı firma! Gurme ismi ifşa olunca Bifet yaptı domuz eti yedirmeye devam etti | Kim bu İlko Köse TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Başkan Erdoğan ve siyasi parti liderlerine "Terörsüz Türkiye" teşekkürü Büyükçekmece'de kaybolan Okan Kurnaz'ın cansız bedeni bulundu Bursa Yenişehir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı Aydın'da kan donduran olay! Parayla bebek aldığı iddia edilen doktor gözaltına alındı
PODCAST CANLI YAYIN

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüyü transfer etmesi büyük ses getirdi! Marca: Süper Lig'in MVP'si Osimhen

Sport Mediaset, “G.Saray, Victor Osimhen’in yanı sıra Leroy Sane transferini de gerçekleştirdi. İstanbul’da artık büyük hayaller kuruluyor” ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi:
Galatasaray'ın Nijeryalı golcüyü transfer etmesi büyük ses getirdi! Marca: Süper Lig'in MVP'si Osimhen

Süper Lig'de son 3 sezonun şampiyonu Galatasaray'ın Osimhen transferi tüm dünyada büyük yankı uyandırdı. Sarı-Kırmızılılar'da geçirdiği kiralık sezonun ardından bu kez bonservisiyle birlikte imza atmaya hazırlanan 26 yaşındaki Nijeryalı santrfor ile ilgili gelişmelere dünya basınında geniş yer verildi. İspanyol medyasından Marca, "Türk futbolunun en büyük transferlerinden biri olmaya aday olan Osimhen, Galatasaray'ın oyuncusu oldu. Türk liginin MVP'si... " yorumunu yaptı.

Dünya Osimhen’i konuşuyor (Takvim.com.tr)Dünya Osimhen’i konuşuyor (Takvim.com.tr)

BÜYÜK BİR RÜYA SALDIRISI
İtalyan medyasından Sport Mediaset ise, "Osimhen'in İstanbul'a gelişi, Türk kulübü için ekonomik anlamda ve imaj açısından tarihindeki en büyük transfer hamlesini temsil ediyor. Bu büyük operasyon, Galatasaray'ın Avrupa futbolunun zirvesine adım atma, Okan Buruk'un elindeki kadronun kalitesini yükseltme ve Şampiyonlar Ligi'ne büyük bir rüya saldırısı yapma amacını doğruluyor. Osimhen'in yanı sıra, bu transfer döneminde Galatasaray, Leroy Sane transferini de gerçekleştirdi. İstanbul'da artık büyük hayaller kuruluyor" ifadelerini kullandı.

Dünya Osimhen’i konuşuyor (Takvim.com.tr)Dünya Osimhen’i konuşuyor (Takvim.com.tr)

BÜYÜK BAŞARILARA İMZA ATACAĞIZ
Victor Osimhen, "Galatasaray ailesinin bir parçası olduğum için çok mutluyum. Başkanıma çok teşekkür etmek istiyorum. Pozitif bir takıma sahibiz. Benim kalitemi de biliyorsunuz. Hem takım arkadaşlarımın hem benim kalitemle büyük başarılara imza atacağız" açıklamasında bulundu.

Dünya Osimhen’i konuşuyor (Takvim.com.tr)Dünya Osimhen’i konuşuyor (Takvim.com.tr)

İŞTE FLAŞ TRANSFERİN MALİYETİ
Galatasaray Victor Osimhen transferini dün KAP'a bildirdi. Buna göre Nijeryalı yıldız için Napoli'ye 75 milyon Euro bonservis bedeli ödenecek. İtalyan ekibi sonraki satıştan yüzde 10 kar verilecek. 4 yıllık sözleşmeye imza atan Osimhen yıllık 15 milyon Euro kazanacak. 1 milyon Euro sadakat primi ile 5 milyon Euro imaj hakkı elde edecek.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan TÜGVA Yaz Okulları Finali Programı'nda önemli açıklamalar! "Gençlerimizi marjinallerin insafına terk etmeyeceğiz"
İstanbul'da Türkiye-İtalya-Libya zirvesi! Başkan Erdoğan Dolmabahçe'de Meloni ve Dibeybe'yi kabul etti
Sabıkalı firma! Gurme ismi ifşa olunca Bifet yaptı domuz eti yedirmeye devam etti | Kim bu İlko Köse
Tezgahı bu kez sanayide kurdu! Kriptocu Gökalp İçer'in "hurda" oyunu... Lüks araçlarını parçalatıyor
CHP’li Barış Yarkadaş Ekrem İmamoğlu’nun trolünü ifşa etti: İBB operasyonları yüzünden Kanada’ya kaçan tescilli FETÖ’cü
Elazığ'da bir maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti!
31 ile sağanak uyarısı || O saat aralığında şemsiye lazım! Önce kavurucu sıcak ardından serinlik: 1-2 Ağustos İstanbul'da hava nasıl?
MİA'dan "12 Gün Savaşı" raporu! 3 maddede İsrail-İran çatışmasının perde arkası
Bakanlık ifşaladı! Markette satılan salamda domuz eti çıktı
Fenerbahçe'den çılgın transfer hamlesi! Osimhen gölgede kalacak
Trump'ın yeni tarife hamlesine Türkiye'den ilk açıklama! "Türkiye en düşük tarife uygulanan ülkeler arasında"
Terörsüz Türkiye için komisyon kuruldu! İlk toplantı tarihi belli oldu | İsim isim liste ortaya çıktı: AK Parti, CHP, MHP, DEM...
ICRYPEX kurucusu Gökalp İçer delilleri kararttı mı? CHP'nin şaibeli kurultayıyla ilgili bomba iddia: "Kripto paralar bu şirket üzerinden mi yollandı?"
İzmir'de "Çeşme" kapandı! Günde 10 saat su kesilecek
Galatasaray'dan iki yıldız transferi daha! Aynı takımdan gelecekler
Emeklilik yolu çeşitlendiriliyor! Primi eksik olan ne ödeyecek?
CHP'Lİ İBB soruşturmasında Firari isim Bağdatlı itirafçı Murat Kapki'yi hedef aldı! "Bir itirafçının anatomisi"
Fenerbahçe'nin utangaç yıldızı Nelsinho! Jorge Jesus'un dokunuşu fark yarattı
Portekiz’den Filistin’i tanıma hamlesi! İsrail Almanya’yı hedef aldı | Yair Netanyahu'dan skandal paylaşım
Cano Kız artık 67 yaşında! Gülüşüyle hafızalara kazınan Sevda Aktolga bakın şimdi ne halde...