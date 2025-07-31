Kartal, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda St. Patrick's ile karşılaşacak. Siyah-beyazlılar 7 Ağustos'taki ilk maçta deplasmanda rakibine konuk olacak. Rövanş ise 14 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak.

Beşiktaş'ın Shakhtar Donetsk karşısına çıktığı ilk 11 (BJK İnternet Sitesi)

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Tobias'ın kaleci Mert'i de geçip yaptığı vuruşta, Uduokhai tehlikeyi uzaklaştırdı.

12. dakikada Demir Ege'den topu kapan Pedrinho pasını Kevin'a aktardı. Bu oyuncu da soldan ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi. 1-0

21. dakikada sol kanattan Muçi'nin ortasında arka direkte Mario'nun şutunda top savunmadan döndü.

34. dakikada ceza sahasına yapılan ortada savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topa Demir Ege'nin şutunda defans son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

45+1. dakikada sağ kanattan Tobias'ın yerden ortasında arka direkte Elias'ın şutunda top ağlara gitti. 2-0

58. dakikada Muçi'nin ceza sahasına girer girmez hafif sağ çaprazdan vuruşunda top kaleyi bulmadı.

72. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Traore'nin şutunda top az farkla auta çıktı.

79. dakikada sağdan ceza sahasına giren Alisson'un şutunda kaleci Mert topu kornere çeldi.