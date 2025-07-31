Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda kazananı belirleyecek rövanş karşılaşmasını 2-0 kaybetti.
Kartal, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda St. Patrick's ile karşılaşacak. Siyah-beyazlılar 7 Ağustos'taki ilk maçta deplasmanda rakibine konuk olacak. Rövanş ise 14 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
5. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Tobias'ın kaleci Mert'i de geçip yaptığı vuruşta, Uduokhai tehlikeyi uzaklaştırdı.
12. dakikada Demir Ege'den topu kapan Pedrinho pasını Kevin'a aktardı. Bu oyuncu da soldan ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi. 1-0
21. dakikada sol kanattan Muçi'nin ortasında arka direkte Mario'nun şutunda top savunmadan döndü.
34. dakikada ceza sahasına yapılan ortada savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topa Demir Ege'nin şutunda defans son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.
45+1. dakikada sağ kanattan Tobias'ın yerden ortasında arka direkte Elias'ın şutunda top ağlara gitti. 2-0
58. dakikada Muçi'nin ceza sahasına girer girmez hafif sağ çaprazdan vuruşunda top kaleyi bulmadı.
72. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Traore'nin şutunda top az farkla auta çıktı.
79. dakikada sağdan ceza sahasına giren Alisson'un şutunda kaleci Mert topu kornere çeldi.
SOLSKJAER'DEN 4 DEĞİŞİKLİK
UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu rövanşında Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımıyla Polonya'nın Krakow kentinde karşı karşıya gelen Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, 4-2 yenilgiyle sona eren ilk maçın kadrosuna göre 4 değişiklik yaptı.
Reymana Stadı'ndaki maçta Norveçli teknik adam, Jurasek-Emirhan Topçu, Gedson Fernandes-Joao Mario, Orkun Kökçü-Kartal Kayra Yılmaz, Milot Rashica-Ernest Muçi değişikliklerini gerçekleştirdi.
Siyah-beyazlı teknik adam, Shakhtar Donetsk karşısına Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Emirhan Topçu, Demir Ege Tıknaz, Kartal Kayra Yılmaz, Rafa Silva, Muçi, Joao Mario, Abraham 11'i ile çıktı.