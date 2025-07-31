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Avrupa Ligi hayali Krakow'a kadar! Shakhtar Donetsk - Beşiktaş: 2-0 | MAÇ SONUCU

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu rövanş mücadelesinde Shakhtar Donetsk ile karşılaştı. Siyah beyazlılar, evinde 4-2 yenildiği rakibine Polonya'da da 2-0 mağlup oldu ve Konferans Ligi'ne düştü. Kara Kartal'ın bu turnuvadaki rakibi ise İrlanda'nın St Patrick's Athletic FC takımı oldu. İşte maçta yaşananlar...

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Avrupa Ligi hayali Krakow'a kadar! Shakhtar Donetsk - Beşiktaş: 2-0 | MAÇ SONUCU

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda kazananı belirleyecek rövanş karşılaşmasını 2-0 kaybetti.

Kartal, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda St. Patrick's ile karşılaşacak. Siyah-beyazlılar 7 Ağustos'taki ilk maçta deplasmanda rakibine konuk olacak. Rövanş ise 14 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak.

Beşiktaş'ın Shakhtar Donetsk karşısına çıktığı ilk 11 (BJK İnternet Sitesi)Beşiktaş'ın Shakhtar Donetsk karşısına çıktığı ilk 11 (BJK İnternet Sitesi)

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Tobias'ın kaleci Mert'i de geçip yaptığı vuruşta, Uduokhai tehlikeyi uzaklaştırdı.
12. dakikada Demir Ege'den topu kapan Pedrinho pasını Kevin'a aktardı. Bu oyuncu da soldan ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi. 1-0
21. dakikada sol kanattan Muçi'nin ortasında arka direkte Mario'nun şutunda top savunmadan döndü.
34. dakikada ceza sahasına yapılan ortada savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topa Demir Ege'nin şutunda defans son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.
45+1. dakikada sağ kanattan Tobias'ın yerden ortasında arka direkte Elias'ın şutunda top ağlara gitti. 2-0
58. dakikada Muçi'nin ceza sahasına girer girmez hafif sağ çaprazdan vuruşunda top kaleyi bulmadı.
72. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Traore'nin şutunda top az farkla auta çıktı.
79. dakikada sağdan ceza sahasına giren Alisson'un şutunda kaleci Mert topu kornere çeldi.

Ole Gunnar Solskjaer (AA)Ole Gunnar Solskjaer (AA)

SOLSKJAER'DEN 4 DEĞİŞİKLİK

UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu rövanşında Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımıyla Polonya'nın Krakow kentinde karşı karşıya gelen Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, 4-2 yenilgiyle sona eren ilk maçın kadrosuna göre 4 değişiklik yaptı.

Reymana Stadı'ndaki maçta Norveçli teknik adam, Jurasek-Emirhan Topçu, Gedson Fernandes-Joao Mario, Orkun Kökçü-Kartal Kayra Yılmaz, Milot Rashica-Ernest Muçi değişikliklerini gerçekleştirdi.

Siyah-beyazlı teknik adam, Shakhtar Donetsk karşısına Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Emirhan Topçu, Demir Ege Tıknaz, Kartal Kayra Yılmaz, Rafa Silva, Muçi, Joao Mario, Abraham 11'i ile çıktı.

Rafa Silva (AA)Rafa Silva (AA)

JURASEK KULÜBEDE

Beşiktaş'ın bu sezon Arthur Masuaku'nun yerine kadrosuna kattığı David Jurasek, karşılaşma başlangıcında yedek kulübesinde yer aldı.

İlk maçta yaptığı hatalarla eleştirilerin odağı haline gelen Jurasek, rövanş müsabakasında Solskjaer tarafından kulübeye çekildi. Jurasek'in yerine ise Emirhan Topçu görev yaptı.

Ernest Muçi (AA)Ernest Muçi (AA)

KANATLAR DEĞİŞTİ

Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, iki kanatta da değişikliğe gitti.

Spartak Moskova'ya transfer olan Gedson Fernandes'in yokluğunda teknik direktör Solskjaer'in tercihi Joao Mario oldu. Siyah-beyazlı teknik adam ilk maçta sol kanatta görev yapan Gedson Fernandes'in takımdan ayrılmasının ardından Joao Mario'yu o bölgede oyuna başlattı.

Norveçli teknik adam, sağ kanatta ise Rashica'yı yedek soyundururken Kosovalı oyuncunun yerine Muçi'ye forma verdi.

Gabriel Paulista (AA)Gabriel Paulista (AA)

ADALI STADA UĞURLADI

Başkan Serdal Adalı, siyah-beyazlı takıma başarılar dileyerek yolcu etti.

Takımın kaldığı otele gelerek Beşiktaşlı futbolcularla kısa süre vakit geçiren Adalı, takımın otobüse binmesi öncesinde teknik direktör Solskjaer ile görüştü ve oyunculara başarı diledi.

Kartal Kayra Yılmaz (AA)Kartal Kayra Yılmaz (AA)

ORKUN RİSKE EDİLMEDİ

Beşiktaş'ın bu sezonki önemli transferleri arasında yer alan Orkun Kökçü, Shakhtar Donetsk karşısında "riske" edilmedi.

Tedavisi devam eden milli oyuncu, dün yapılan son antrenmana çıkmasına rağmen sağlık kuruluyla yapılan değerlendirmenin ardından maçta yedek kulübesinde görev bekledi.

Beşiktaş taraftarları takımlarını yalnız bırakmadı (AA)Beşiktaş taraftarları takımlarını yalnız bırakmadı (AA)

TARAFTARDAN TAM DESTEK

Beşiktaşlı taraftarlar Polonya'da oynanan maçta kendilerine ayrılan deplasman tribününü doldurdu.

Siyah-beyazlı futbolseverler, Avrupa'nın çeşitli ülkelerinin yanı sıra Türkiye'den de müsabakayı takip etmek için Krakow'a gelerek takımlarına destek verdi.

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