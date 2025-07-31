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OGM CHP yandaşı Halk TV'nin “yanmaz kıyafet” ve tasarruf yalanına karşı gerçekleri açıkladı

Orman Genel Müdürlüğü, CHP yandaşı Halk TV'nin yangın kıyafetlerinin geç dağıtıldığı ve tasarruf nedeniyle bakım çalışmalarının aksatıldığı yönündeki iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Kurum, tüm ekipmanların zamanında temin edildiğini ve yangınla mücadele faaliyetlerinin tasarruf tedbirlerinden muaf tutulduğunu açıkladı.

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OGM CHP yandaşı Halk TV'nin “yanmaz kıyafet” ve tasarruf yalanına karşı gerçekleri açıkladı

Orman Genel Müdürlüğü, CHP yandaşı Halk TV'nin yangın kıyafetlerinin geç dağıtıldığı ve tasarruf nedeniyle bakım çalışmalarının aksatıldığı yönündeki iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Kurum, tüm ekipmanların zamanında temin edildiğini ve yangınla mücadele faaliyetlerinin tasarruf tedbirlerinden muaf tutulduğunu açıkladı.

Denizlili orman işçisi Sercan Ütni ve Hilmi Şahin'in 3 yıl önce aynı gün işe başladıkları öğrenildi. Şehitlerin mesai arkadaşları iş yerinde nöbet tutup taziyeleri kabul etti. (24 Temmuz 2025/AA)Denizlili orman işçisi Sercan Ütni ve Hilmi Şahin'in 3 yıl önce aynı gün işe başladıkları öğrenildi. Şehitlerin mesai arkadaşları iş yerinde nöbet tutup taziyeleri kabul etti. (24 Temmuz 2025/AA)

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

31.07.2025 tarihinde halktv.com.tr sitesinde İsmail Saymaz imzasıyla yayınlanan "Bu yılın yanmaz kıyafetleri Seyitgazi'den sonra dağıtıldı" başlıklı yazıya istinaden Orman Genel Müdürlüğümüzce aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.

Yazıdaki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Yazıdaki iddialar ve gerçekler aşağıdaki gibidir.

İDDİA: Orman işçilerine her yıl verilen yanmaz kıyafetler bu yıl Seyitgazi'de 10 can kaybedildikten sonra dağıtıldı. Bu yıl için işçilere, ödenek ayrılmadığı için eski yanmaz kıyafetler verildi.

GERÇEK: Orman yangınlarıyla mücadelede görev yapan bütün personelimizde yanmaya dayanıklı elbiseler bulunmaktadır. Yanmaya dayanıklı elbiseler, stok miktarına göre her yıl düzenli bir şekilde satın alınmaktadır.

Denizlili orman işçisi Sercan Ütni ve Hilmi Şahin'in 3 yıl önce aynı gün işe başladıkları öğrenildi. Şehitlerin mesai arkadaşları iş yerinde nöbet tutup taziyeleri kabul etti. (24 Temmuz 2025/AA)Denizlili orman işçisi Sercan Ütni ve Hilmi Şahin'in 3 yıl önce aynı gün işe başladıkları öğrenildi. Şehitlerin mesai arkadaşları iş yerinde nöbet tutup taziyeleri kabul etti. (24 Temmuz 2025/AA)

2025 yılına ait satın alma ihalesi, yılın ilk aylarında yapılmış, tedarik edilen elbiseler Eskişehir Seyitgazi yangınından daha önce tüm ülkemiz teşkilat birimlerine dağıtılmıştır.

Son üç yılda (2023 yılında 18.222 adet, 2024 yılında 17.854 adet, 2025 yılında ise 17.578 adet) toplam 53.654 adet yanmaya dayanıklı elbise satın alınması yapılmıştır. Yanmaya dayanıklı elbiselerin her bir personele 3 yılda bir defa verilmesi öngörüldüğü halde, her yıl bu elbiseler alınmakta ve ilgili personellere fazlasıyla dağıtılmaktadır.

2025 yılında yanmaya dayanıklı elbiseler Orman Genel Müdürlüğünce temin edilerek tüm bölge müdürlüklerine teslim edilmiştir.

Yapılan ihalelerle elbise temini, daha çok stok azalması nedeniyle eksilen stokların yerine konulması maksatlı yapılmaktadır. Bu satın alımlarda, sadece yanmaya dayanıklı elbise değil, yanmaya dayanıklı bot ve maske temini de yapılmaktadır.

Denizlili orman işçisi Sercan Ütni ve Hilmi Şahin'in 3 yıl önce aynı gün işe başladıkları öğrenildi. Şehitlerin mesai arkadaşları iş yerinde nöbet tutup taziyeleri kabul etti. (24 Temmuz 2025/AA)Denizlili orman işçisi Sercan Ütni ve Hilmi Şahin'in 3 yıl önce aynı gün işe başladıkları öğrenildi. Şehitlerin mesai arkadaşları iş yerinde nöbet tutup taziyeleri kabul etti. (24 Temmuz 2025/AA)

İDDİA: Tasarruftan ötürü orman emniyet yol ve şerit bakımı yapılmadı.

GERÇEK: Bugüne kadar 26.128 km yangın emniyet yolu, 241.000 km orman içi yolu ve 10.000 km yangın şeridi yapılmıştır. 2025 yılında ise 26.128 km yangın emniyet yolunun bakımı yapılmıştır. Ayrıca 1.250 km orman içi yolu ve 150 km yangın şeridi inşa edilmektedir.

Orman yangınları ile mücadele çalışmaları tasarruf tedbirleri dışında tutulmuştur.

İDDİA: Tasarruf nedeniyle iki yıldır silvikültür (sıklık) bakımı yapılmadığı.

CEVAP: Son iki yılda ülke genelinde toplam 358.174 hektar alanda sıklık bakımı gerçekleştirilmiştir.

İDDİA: OGM'nin 28 Kasım 2024 tarihli 'Tasarruf Tedbirleri ve 2025 Yılı Bütçe Uygulamaları' başlıklı yazısında orman içi yol inşaatları ve bakımlarının kurumun kendi araçlarıyla yapılması emredildiği, yani, ihaleye çıkarak, dozer, treyler (bir çekicinin arkasında bulunan, yük taşıyan kapalı araç) ve greyder kiralanmanın yasak olduğu.

OGM'nin açıklaması (Sosyal medya)OGM'nin açıklaması (Sosyal medya)

CEVAP: Orman yangınlarıyla mücadele kapsamında yapılacak her türlü kiralama, satın alma vb. iş ve işlemler tasarruf genelgesi kapsamı dışında kalmaktadır.

2024 yılı sonuna kadar yangınlarla mücadelede emniyet şeridi ve yollarının temizliği için 221 dozer, 178 ekskavatör, 299 greyder ve 116 treyler alınmıştır. 2025 yılında 6 adet greyder, 11 treyler teslim alınmış olup, yıl sonuna kadar 20 adet dozer ve 18 adet greyderin daha teslim alınması planlanmaktadır.

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