OGM CHP yandaşı Halk TV'nin “yanmaz kıyafet” ve tasarruf yalanına karşı gerçekleri açıkladı

Orman Genel Müdürlüğü , CHP yandaşı Halk TV 'nin yangın kıyafetlerinin geç dağıtıldığı ve tasarruf nedeniyle bakım çalışmalarının aksatıldığı yönündeki iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Kurum, tüm ekipmanların zamanında temin edildiğini ve yangınla mücadele faaliyetlerinin tasarruf tedbirlerinden muaf tutulduğunu açıkladı.

Denizlili orman işçisi Sercan Ütni ve Hilmi Şahin'in 3 yıl önce aynı gün işe başladıkları öğrenildi. Şehitlerin mesai arkadaşları iş yerinde nöbet tutup taziyeleri kabul etti. (24 Temmuz 2025/AA)



Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

31.07.2025 tarihinde halktv.com.tr sitesinde İsmail Saymaz imzasıyla yayınlanan "Bu yılın yanmaz kıyafetleri Seyitgazi'den sonra dağıtıldı" başlıklı yazıya istinaden Orman Genel Müdürlüğümüzce aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.

Yazıdaki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Yazıdaki iddialar ve gerçekler aşağıdaki gibidir.

İDDİA: Orman işçilerine her yıl verilen yanmaz kıyafetler bu yıl Seyitgazi'de 10 can kaybedildikten sonra dağıtıldı. Bu yıl için işçilere, ödenek ayrılmadığı için eski yanmaz kıyafetler verildi.

GERÇEK: Orman yangınlarıyla mücadelede görev yapan bütün personelimizde yanmaya dayanıklı elbiseler bulunmaktadır. Yanmaya dayanıklı elbiseler, stok miktarına göre her yıl düzenli bir şekilde satın alınmaktadır.