OGM CHP yandaşı Halk TV'nin “yanmaz kıyafet” ve tasarruf yalanına karşı gerçekleri açıkladı

Orman Genel Müdürlüğü, CHP yandaşı Halk TV'nin yangın kıyafetlerinin geç dağıtıldığı ve tasarruf nedeniyle bakım çalışmalarının aksatıldığı yönündeki iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Kurum, tüm ekipmanların zamanında temin edildiğini ve yangınla mücadele faaliyetlerinin tasarruf tedbirlerinden muaf tutulduğunu açıkladı.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
31.07.2025 tarihinde halktv.com.tr sitesinde İsmail Saymaz imzasıyla yayınlanan "Bu yılın yanmaz kıyafetleri Seyitgazi'den sonra dağıtıldı" başlıklı yazıya istinaden Orman Genel Müdürlüğümüzce aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.
Yazıdaki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Yazıdaki iddialar ve gerçekler aşağıdaki gibidir.
İDDİA: Orman işçilerine her yıl verilen yanmaz kıyafetler bu yıl Seyitgazi'de 10 can kaybedildikten sonra dağıtıldı. Bu yıl için işçilere, ödenek ayrılmadığı için eski yanmaz kıyafetler verildi.
GERÇEK: Orman yangınlarıyla mücadelede görev yapan bütün personelimizde yanmaya dayanıklı elbiseler bulunmaktadır. Yanmaya dayanıklı elbiseler, stok miktarına göre her yıl düzenli bir şekilde satın alınmaktadır.
2025 yılına ait satın alma ihalesi, yılın ilk aylarında yapılmış, tedarik edilen elbiseler Eskişehir Seyitgazi yangınından daha önce tüm ülkemiz teşkilat birimlerine dağıtılmıştır.
Son üç yılda (2023 yılında 18.222 adet, 2024 yılında 17.854 adet, 2025 yılında ise 17.578 adet) toplam 53.654 adet yanmaya dayanıklı elbise satın alınması yapılmıştır. Yanmaya dayanıklı elbiselerin her bir personele 3 yılda bir defa verilmesi öngörüldüğü halde, her yıl bu elbiseler alınmakta ve ilgili personellere fazlasıyla dağıtılmaktadır.
2025 yılında yanmaya dayanıklı elbiseler Orman Genel Müdürlüğünce temin edilerek tüm bölge müdürlüklerine teslim edilmiştir.
Yapılan ihalelerle elbise temini, daha çok stok azalması nedeniyle eksilen stokların yerine konulması maksatlı yapılmaktadır. Bu satın alımlarda, sadece yanmaya dayanıklı elbise değil, yanmaya dayanıklı bot ve maske temini de yapılmaktadır.