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CHP'Lİ İBB soruşturmasında Firari isim Bağdatlı itirafçı Murat Kapki'yi hedef aldı! "Bir itirafçının anatomisi"

CHP’li Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklandığı yolsuzluk soruşturmasında itirafçı olan Murat Kapki’ye, soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve yurt dışında firari olan Emrah Bağdatlı’dan tepki geldi. Firari Bağdatlı Sosyal medya platformu X üzerinden bir paylaşımda bulundu. Bir itirafçının anatomisi diye başladığı yazısında Murat Kapki’nin kirli çamaşırlarını ortaya döktü.

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CHP'Lİ İBB soruşturmasında Firari isim Bağdatlı itirafçı Murat Kapki'yi hedef aldı! "Bir itirafçının anatomisi"

Bağdatlı paylaşımında; Kapki'nin naylon fatura kestiğini, lüks otomobiller, yatlar ve değerli tablolar üzerinden kara para akladığını söyledi. Yaşanan itiraf kavgası suç örgütünün çözülmesi olarak değerlendirildi.

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NAYLON FATURACI

Emrah Bağdatlı paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Murat Kapki kimdir? Murat Kapki; Beykoz'daki bir rezidansın otoparkında milyonlarca lira değerindeki çok sayıda lüks aracı apar topar satandır. Murat Kapki; mali değeri yüksek yüzlerce sanat eserinin sahibi bir sanatseverdir. Murat Kapki; naylon faturacı olduğu MASAK raporunda da kesinleşmiş biridir. Murat Kapki; öz yeğeninin belgelediği ve kendinin de kabul ettiği üzere kara para aklayıcısı ve sanat eseri kaçakçısı biridir. Kısaca Murat Kapki; yeğenlerinin, şoförünün tutuklanıp hakkındaki itirafları kabul eden, hatta eşinin tutuklandığı gün kendisi de mecburen etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen biridir."

Emrah BağdatlıEmrah Bağdatlı

Emrah Bağdatlı şöyle devam etti: "Sahte faturacı olarak devletimizi dolandırdığını, elden ödeme yaparak aldığın otomobilleri, Monaco Yat Fuarı'nda 30 milyon euroya tekne baktığını, Diamond'cılarla yaptığın akıl dışı pazarlıkları ben ispatlarım. Etkin pişmanlıktan yararlanmışsın ama kendi pişmanlıklarını belirtmemişsin. Ben devlet tarafından delillendirilmişlerini anlatayım. Naylon faturalar ve illegal işlerden elde ettiğin servetin, dolandırdığın iş arkadaşların, apar topar el değiştirttiğin evlerin ve hatta 22 milyon liraya aldığın Ferrari'ni ocak ayında apar topar sattığın MASAK raporlarıyla tescillenmiş, dolandırıcılıktan elde ettiğin sanat eserlerin depolarda basılmış birisin Murat Kapki."

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İTİRAFÇILAR ARTIYOR CHP PANİK HALDE

İBB yolsuzluk operasyonlarında sayısı 75'i geçen itirafçı sayısı arttıkça, itirafçılar rüşvetlerle ilgili detayları anlattıkça Ekrem İmamoğlu ve ekibiyle CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i büyük bir panik almaya başladı. Hürriyet'ten Nedim Şener durumu köşesine taşıdı. Şener firari Emrah Bağdatlı'nın itirafçı Murat Kapki'yi hedef alarak yaptığı paylaşım sonrası yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Aralarında İmamoğlu'nun "kasası" diye tabir edilen en yakın isimlerden Ertan Yıldız, Ali Nuhoğlu, Adem Soytekin, İBB'ye atadığı bürokratlardan Kültür A.Ş Genel Müdürü Murat Abbas, İSTAÇ Genel Müdürü Gökmen Togay, İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay gibi isimlerin itirafları Özgür Özel'i iyice panikletti.

Öte yandan İBB yolsuzluk soruşturmasının kilit isimlerinden olan ve 'ihale yolsuzluğu', 'naylon fatura' ve 'kara para aklama', 'mal kaçırma' gibi suçlardan tutuklu olan Murat Kapki, itirafçı olup kendi ortağı İmamoğlu'nun kasası Hüseyin Köksal, İmamoğlu'nun sağ kolu Murat Ongun ve Ongun'un ortağı firari Emrah Bağdatlı ile arasındaki ilişkisini anlatınca ortalık hafiften karıştı.

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ALEMCİ ORTAKLAR

Üçlü arasındaki ilişkiyi "Hüseyin Köksal, Emrah Bağdatlı ve Murat Ongun çok samimilerdi. Hemen hemen her gün Hüseyin Köksal'ın Zorlu Rafaels'de bulunan dairesinde önce gizli toplantı, akabinde de alem yaparlardı" diye tarif eden Kapki, yolsuzluk ve rüşvetlerden toplanan paraların İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı için olduğunu da şöyle anlatmıştı:

"Hüseyin Köksal(ortağı), bahsi geçen bu ihalelerden elde edilen kârın kendi hissesine düşen kısmının yüzde 60'ını Murat Ongun vasıtasıyla Ekrem İmamoğlu'na (SİSTEM'e) aktardı. Bu hususu Hüseyin Köksal bana bizzat anlattığından dolayı biliyorum. SİSTEM içerisinde biriken bu paraların Ekrem İmamoğlu'nun siyasi istikbalinin inşası, Olay TV'nin satın alınması, Taksim Gümüşsuyu'nda bulunan Tarih dergisinin bulunduğu binanın satın alınmasında kullanıldığını yine Hüseyin Köksal'ın bana anlatmasından dolayı biliyorum."

Kapki ayrıca Murat Ongun, firari Emrah Bağdatlı üzerinden yaptığı işler hakkında da bunları söyledi: "Konser, etkinlik, milli bayramlarla ilgili organizasyonlar tarafında da Murat Ongun, Emrah Bağdatlı'nın üzerinden süreci yönetmektedir. Bu alanda da fiiliyatta sahibi olduğu şirketler bulunmaktadır. Emrah Bağdatlı'nın ortak olduğu tüm şirketler aslında Murat Ongun'undur. Bu hususları da Hüseyin Köksal'dan duyduğum için bilmekteyim. Emrah Bağdatlı'nın İBB'de ve iştiraklerinde hiçbir resmi görevi olmamasına rağmen Sütlüce'de bulunan iletişim ofisinde bizzat kendine tahsisli bir odası bulunmaktadır".

FİRARİ BAĞDATLI: "KAPKİ KARA PARACI"

Murat Kapki'nin benzeri açıklamaları firari Emrah Bağdatlı'yı çıldırttı. X sosyal medya hesabından cevap verdi. Ama ne cevap...

"Bir İtirafçının Anatomisi" başlığıyla yayınladığı mesajda Murat Kapki'nin kirli çamaşırlarını ortaya dökerek şunları paylaştı:

"İBB soruşturmasında iftiracı olan reklamcı Murat Kapki kimdir?

Murat Kapki: Beykoz'daki bir rezidansın otoparkında milyonlarca lira değerindeki çok sayıda lüks aracı apar topar satandır.

Murat Kapki: Mali değeri yüksek yüzlerce sanat eserinin sahibi bir sanatseverdir.

Murat Kapki: Naylon faturacı olduğu MASAK raporunda da kesinleşmiş biridir.

Murat Kapki: Öz yeğeninin belgelediği ve kendinin de kabul ettiği üzere, kara para aklayıcısı ve sanat eseri kaçakçısı biridir.

Kısaca Murat Kapki: Yeğenlerinin, şoförünün tutuklanıp hakkındaki itirafları kabul eden, hatta eşinin tutuklandığı gün kendisi de mecburen etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen biridir. Hem Murat Ongun'a hem yakın arkadaşım Hüseyin Köksal'a sayısız iftira atmış, benim hakkımda ise sayısız yalan söylemişsin. 'İstanbul şehrinin anahtarı benim elimde' gibi basit ucuz bir cümle benim ağzımdan çıkmaz, ama bu yalan da senin içeriden çıkmanı henüz sağlayamadı; daha destekli iftiralar atmalısın.

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Yunan adası tatili. Yok tekne kiraladılar yalanını, yok alem yaptılar yalanını da devletimiz çok kolayca ispatlar ama senin sahte faturacı olarak devletimizi dolandırdığını, elden ödeme yaparak aldığın otomobilleri, Monaco Yat Fuarı'nda 30 Milyon Euro'ya tekne baktığını, diamondcılarda yaptığın akıl dışı pazarlıkları, gerekeni yaptım yakında çıkıyorum yeni bir yapıyla tekrar başlıyoruz çocuklar haberlerini de ben ispatlarım. Etkin pişmanlıktan yararlanmışsın ama kendi pişmanlıklarını belirtmemişsin. Ben devlet tarafından delillendirilmişlerini anlatayım. Naylon faturalar ve illegal işlerden elde ettiğin servetin, dolandırdığın iş arkadaşların, apar topar el değiştirttiğin evlerin ve hatta 22 milyon liraya aldığın Ferrari'ni ocak ayında apar topar sattığın MASAK raporlarıyla tescillenmiş, dolandırıcılıktan elde ettiğin sanat eserlerin depolarda basılmış birisin Murat Kapki.

Ey Murat Kapki bana iftira ederek kendini kurtaracağını sanıyorsun. Yanılıyorsun kardeş. Bugün diğer iftiracılar gibi eve gidebilirsin ama bu ülkede adalet er ya da geç tecelli edecek ve seni nefes aldığın sürece yargılayacak."

İMAMOĞLU'NUN FIRTINAYI ÖNLEME ÇABASI

Görüldüğü gibi soruşturma ilerleyip itiraflar arttıkça yolsuzluk ve rüşvete bulaşmış kişiler birbirine girmeye başlıyor. Aslında bu kendi aralarında yaptıkların kavgaların açığa çıkan çok ama çok küçük bölümü. Siz asıl yargılama sırasında suçlamalar havada uçuşunca görün kavgayı.

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Murat Kapki ile kaçtığı yerden uzaktan itirafçı olan firari Emrah Bağdatlı, yargılama başlayınca kopacak fırtınanın habercisi. İmamoğlu bu fırtına kopmasın diye şu açıklamaya yapmıştı: "Buradan dostlarıma sesleniyorum: Onurunuzu, haysiyetinizi, ailelerinizi ve evlatlarınızı koruyun. Gerekirse önünüze konulan o iftiranameleri düzmece olduğunu bilerek imzalayın. Hiçbirinizin çocuğunun geleceği benim özgürlüğümden daha kıymetsiz değil. Ben o imzaların yükünü tek başıma taşırım".

Etkin pişmanlıktan yararlananların açıklamalarını paylaşan 200 medya kuruluşu, gazeteci ve sosyal medya kullanıcı hakkında dava açan İmamoğlu'nun sayıları 75'i geçen kendisi hakkında itirafta bulunan 75 "yol arkadaşı ve dostunu" neden "iftiradan" mahkemeye veremediğini, bırakın mahkemeye vermeyi sitem dahi etmediğini daha iyi anlıyorsunuz."

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CHP'Lİ İBB soruşturmasında Firari isim Bağdatlı itirafçı Murat Kapki'yi hedef aldı! "Bir itirafçının anatomisi"
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