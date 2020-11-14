Satışa kısa bir süre kala Aysal, konkordato talep etti ve otel yönetimine kayyum atandı.

Ahu Hanım, bu olaydan sonra evi olarak kullandığı otelden ayrılmak zorunda kaldı. Ancak karşısına bir problem daha çıktı. İddialara göre Ünal Aysal'ın borçları yüzünden sosyetik Ahu Aysal'ın kullandığı Lincoln marka lüks arabasına el konuldu. Evinden sonra lüks cipini de kaybeden Ahu Aysal, daha ucuza arazi aracı aldı.

DOĞAN SAVAŞ