Bir dönem Galatasaray'a dünyaca ünlü yıldızları getirerek adından söz ettiren Ünal Aysal, şu sıralar zor günler geçiriyor.
Ünlü işadamı, daha önce eski eşi Ahu Aysal'ın tam 55 milyon dolar harcayarak açtığı Hotel Les Ottomans'ı ipotek göstererek kredi çekti. Ödeyemeyince banka, 440 milyon lira muhammen bedelle otelin icradan satışını istedi.
Ahu Aysal, 2014'te uzaya gitmek için Space Expedition Cooperation (SXC) firmasına 95 bin dolar ödemişti. Ancak yolculuk iptal olmuştu. Aysal da parasını almak için dava açmıştı.
Satışa kısa bir süre kala Aysal, konkordato talep etti ve otel yönetimine kayyum atandı.
Ahu Hanım, bu olaydan sonra evi olarak kullandığı otelden ayrılmak zorunda kaldı. Ancak karşısına bir problem daha çıktı. İddialara göre Ünal Aysal'ın borçları yüzünden sosyetik Ahu Aysal'ın kullandığı Lincoln marka lüks arabasına el konuldu. Evinden sonra lüks cipini de kaybeden Ahu Aysal, daha ucuza arazi aracı aldı.
DOĞAN SAVAŞ