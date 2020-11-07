'Sihirli Annem' dizisinde canlandırdığı "Tuğçe" karakteriyle tanınan Damla Ersubaşı, 2016 yılında evlendiği eşi işletmeci Mustafa Can Keser ile Eylül 2020'de anlaşmalı olarak boşandı. Ersubaşı çocuklarının babasından şiddet gördüğünü de iddia etmişti.



MUSTAFA CAN KESER - ESRA BALAMİR - DAMLA ERSUBAŞI

Ancak ne olduysa oldu ve Damla Ersubaşı, kendisine ihanet ettiğini de söylediği eşini affetti. Esra Balamir'in bir araya getirdiği eski eşler, önceki akşam Nişantaşı'nda bulunan Cabbar çıkışında objektiflere takıldı. İkili, görüntülenmekten rahatsız oldu.

DOĞAN SAVAŞ