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    • Saklambaç
    • 07.11.2020 Gazete
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    boşandığı eşi ’le Nişantaşı’nda felekten bir gece çaldı!

    , Eylül 2020’de şiddet ve ihanet gerekçesiyle boşandığı eşini affetti. Güzel oyuncu, önceki akşam ’le Nişantaşı’nda felekten bir gece çaldı!

    Şiddeti sineye çekti!

    'Sihirli Annem' dizisinde canlandırdığı "Tuğçe" karakteriyle tanınan Damla Ersubaşı, 2016 yılında evlendiği eşi işletmeci Mustafa Can Keser ile Eylül 2020'de anlaşmalı olarak boşandı. Ersubaşı çocuklarının babasından şiddet gördüğünü de iddia etmişti.


    MUSTAFA CAN KESER - ESRA BALAMİR - DAMLA ERSUBAŞI

    Ancak ne olduysa oldu ve , kendisine ihanet ettiğini de söylediği eşini affetti. 'in bir araya getirdiği eski eşler, önceki akşam Nişantaşı'nda bulunan Cabbar çıkışında objektiflere takıldı. İkili, görüntülenmekten rahatsız oldu.

    DOĞAN SAVAŞ

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    Haberler Saklambaç Damla Ersubaşı boşandığı eşi Mustafa Can Keser’le Nişantaşı’nda felekten bir gece çaldı!