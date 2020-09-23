Lüks araçları ile bir mekandan kahve almak için duran ikili, gazetecileri görünce panikledi. Yakın bir tarihte babası Kaya Bey'in izinden giderek golfe başlayan Zehra, teyzesiyle birlikte kahve almak için araçtan indi.



AYRILIĞA TEYZE TESELLİSİ

Her zaman objektiflere gülücükler atan Zehra'nın yüzünün asık olması ayrılık iddialarını güçlendirirken teyze Helin Avşar'ın da moralinin bozuk olduğu gözlendi.

Çilingiroğlu, bir süredir birlikte olduğu Alaattin Kadayıfçıoğlu ile ayrılık haberlerine yanıt vermedi. Sessizliğini bozmayan Zehra, "Teşekkür ederim arkadaşlar" diyerek kahve almak için sıraya girdi. Kahvelerini aldıktan sonra yeniden araçlarına binen teyze-yeğen, basın mensuplarına da kolay gelsin dileklerini iletti.



Çilingiroğlu'nun sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun adının son dönemde şiddet olaylarına karışmasından rahatsız olduğu öğrenildi.

DOĞAN SAVAŞ