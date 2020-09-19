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    • Saklambaç
    • 19.09.2020 Gazete
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    Falcao'dan ’teki villa için milyonlarca euro ödeyecek

    Sarı-Kırmızılı takımdan yıllık 5 milyon euro kazanan Falcao’nun eşi de para basacak. , ’te gözüne kestirdiği 7 buçuk milyonluk villayı çocuklar için oyun merkezi yapacak.

    Falcao, İstanbul'da gayrimenkul avlıyor

    Galatasaray'dan yıllık 5 milyon euro yani yaklaşık 45 milyon TL alan Radamel Falcao'nun eşi Lorelei Taron da Türkiye'de para basacak. Dün akşam dördüncü kez anne olan yenge, bir çocuk oyun merkezi açmak için kolları sıvadı. 32 yaşındaki Arjantinli güzel, evlerinin bulunduğu Göktürk civarında villa arayışına başladı. Lorelei Taron; miniklere dans ve müzik dersleri vermeyi planladığı villayı aynı zamanda bir parti evine dönüştürecek. Güzel yengenin Kemer Country'de 7 buçuk milyon TL olan kütük evlerden birini de gözüne kestirdiği söyleniyor.

    4. KEZ BABA OLDU
    Falcao ve eşi Lorelei, dördüncü çocuklarına kavuştu. Erkek olarak dünyaya gelen bebeğe Jedediah ismi verildi. Arjantinli yenge, birkaç aydır Türkçe dersleri alıyor. Lorelei Taron, Türk yemeklerini de öğrenmeye çalışıyor.
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