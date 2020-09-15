Türkiye güzeli Özlem Kaymaz ve kızı Tara De Vries, 23 Eylül'de Çırağan Sarayı'nda Yıldırım Mayruk'un veda defilesinde podyumda birlikte yürüyecek. Mayruk, 23 Eylül akşamı "Yıldırım Mayruk Jübile Gala"yla mesleğine veda edecek.

Mayruk'u atölyesinde ziyaret eden ikiliden Kaymaz, "Yıldırım Mayruk defilesi, hayatımda çıktığım ilk defileydi. Şimdi kızım ilk defilesine Mayruk ile çıkıyor. Anne-kız podyumda birlikte olmak hayalimizdi ve bu Yıldırım Mayruk defilesinde gerçekleşecek" dedi.

İLK KEZ BİRLİKTEKTE YÜRÜYECEKLER

1992 Türkiye Güzeli Özlem Kaymaz ve kızı 2018 Türkiye 2. Güzeli Tara De Vries, podyuma ilk kez birlikte çıkacak.