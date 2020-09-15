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    • Saklambaç
    • 15.09.2020 Gazete
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     güzeli ve kızı aynı podyumda yürüyecek!

     güzeli ve kızı , 'de 'nda 'un veda defilesinde podyumda birlikte yürüyecek...

    Anne - Kız podyumda

    Türkiye güzeli Özlem Kaymaz ve kızı Tara De Vries, 'de Çırağan Sarayı'nda Yıldırım Mayruk'un veda defilesinde podyumda birlikte yürüyecek. Mayruk, 23 Eylül akşamı " Jübile Gala"yla mesleğine veda edecek.

    Mayruk'u atölyesinde ziyaret eden ikiliden Kaymaz, "Yıldırım Mayruk defilesi, hayatımda çıktığım ilk defileydi. Şimdi kızım ilk defilesine Mayruk ile çıkıyor. Anne-kız podyumda birlikte olmak hayalimizdi ve bu defilesinde gerçekleşecek" dedi.

    İLK KEZ BİRLİKTEKTE YÜRÜYECEKLER
    1992     Türkiye Güzeli Özlem Kaymaz ve kızı 2018 Türkiye 2. Güzeli Tara De Vries, podyuma ilk kez birlikte çıkacak.

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