



Yeni sezonda yine milyonları ekrana kilitleyecek olan atv'nin fenomen dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümleri için geri sayım başladı. Sevdası için öldürmeyi göze almış Yılmaz ile sevgilisi yaşasın diye kendini bir evliliğe hapseden Züleyha'nın hikayesinde köprünün altından çok sular aktı. Kimi zaman onlar vazgeçti, kimi zaman hayat onları birbirinden vazgeçirdi! Oğlu için Züleyha ve Yılmaz'ı ayıran Hünkar'ın kanatları hem kendi aşk acısıyla hem de annelik sınavı ile defalarca kırıldı. İki sezondur soluksuz izlenen dizide; kartlar yeniden dağıtılıyor. "Fekeli ile Demir arasında sulh olacak mı?", "Hünkar, torunlarını bulabilecek mi?" gibi birçok soru, bu sezon yanıtını bulacak.