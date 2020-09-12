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    • Saklambaç
    • 12.09.2020 Gazete
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    Umut Evirgen'le yollarını ayıran eski futbolcu 'le takipleşmeye başladı

    Uzun yıllar aşk yaşadığı Umut Evirgen'le karantina sürecinde yollarını ayıran , önceki gün 'da eski futbolcu 'le takipleşmeye başladı.

    Takibe takip!

    Uzun yıllar aşk yaşadığı Umut Evirgen'le karantina sürecinde yollarını ayıran Tuba Büyüküstün, önceki gün Instagram'da eski futbolcu Ali Güneş'le takipleşmeye başladı.

    tv100'ün haberine göre; ilk takip Büyüküstün'den geldi. Güneş, güzel oyuncunun önceki gün köpeğiyle paylaşımına da yorum yazdı. Bu arada geçtiğimiz yıl futbol kariyerine nokta koyan Ali Güneş ile Büyüküstün'ün nereden tanıştığı merak edildi.

    YAKIŞIKLI KORSAN YORUMU

    Ali Güneş, güzel oyuncunun köpeğiyle Instagram'da yaptığı paylaşımına "Yakışıklı korsan" diye yorum yaptı.
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