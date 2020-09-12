Uzun yıllar aşk yaşadığı Umut Evirgen'le karantina sürecinde yollarını ayıran Tuba Büyüküstün, önceki gün Instagram'da eski futbolcu Ali Güneş'le takipleşmeye başladı.
tv100'ün haberine göre; ilk takip Büyüküstün'den geldi. Güneş, güzel oyuncunun önceki gün köpeğiyle paylaşımına da yorum yazdı. Bu arada geçtiğimiz yıl futbol kariyerine nokta koyan Ali Güneş ile Büyüküstün'ün nereden tanıştığı merak edildi.
YAKIŞIKLI KORSAN YORUMU
Ali Güneş, güzel oyuncunun köpeğiyle Instagram'da yaptığı paylaşımına "Yakışıklı korsan" diye yorum yaptı.