tv100'ün haberine göre; ilk takip Büyüküstün'den geldi. Güneş, güzel oyuncunun önceki gün köpeğiyle paylaşımına da yorum yazdı. Bu arada geçtiğimiz yıl futbol kariyerine nokta koyan Ali Güneş ile Büyüküstün'ün nereden tanıştığı merak edildi.

YAKIŞIKLI KORSAN YORUMU



Ali Güneş, güzel oyuncunun köpeğiyle Instagram'da yaptığı paylaşımına "Yakışıklı korsan" diye yorum yaptı.