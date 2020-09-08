Son iki yıldır ABD'de yatırım üzerine yatırım yapan Serdar Bilgili ile İsrail asıllı Amerikalı ortağı Michael Shvo arasında sular durulmuyor. Bilgili, geçtiğimiz günlerde aynı zamanda çok yakın dostu olan Shvo'ya dava açmıştı.
Michael Shvo ise Serdar Bilgili'nin mali olarak zor durumda olduğunu ve kendisinden para koparmaya çalıştığını iddia etmişti. Beşiktaş'ın eski başkanının yakın dostuyla neden düşman olduğu ise iddialara göre lüks harcamalardı. Serdar Bilgili, iddiaya göre şirket paralarıyla özel jet kiralayıp tatillere giden ve ayda 30 bin dolarlık lüks daire kiralayan ortağına öfkelendi.
DOSTLAR DÜŞMAN OLDU
Yıllardır arkadaş olan ikilinin arasına para girdi.
ABD'DE DE YANKI BULDU
Kendisinden habersiz yapıldığını iddia ettiği bu harcamalar karşısında sessiz kalmayan Bilgili, Michael Shvo'ya dava açtı. Serdar Bilgili'nin ABD basınına da yansıyan bu iddialarından sonra gözler şimdi İsrail asıllı işadamı ile Türk eşi Seren Shvo'ya çevrildi.
TÜRK EŞİYLE TANIŞTIRDI
Serdar Bilgili, Seren ve Michael Shvo'nun 10 yıllık evliliğinin mimarı.