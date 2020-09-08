Michael Shvo ise Serdar Bilgili'nin mali olarak zor durumda olduğunu ve kendisinden para koparmaya çalıştığını iddia etmişti. Beşiktaş'ın eski başkanının yakın dostuyla neden düşman olduğu ise iddialara göre lüks harcamalardı. Serdar Bilgili, iddiaya göre şirket paralarıyla özel jet kiralayıp tatillere giden ve ayda 30 bin dolarlık lüks daire kiralayan ortağına öfkelendi.



DOSTLAR DÜŞMAN OLDU

Yıllardır arkadaş olan ikilinin arasına para girdi.