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    • Saklambaç
    • 22.08.2020 Gazete
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    Kapadokya'da: Burası nefesimi kesiyor!

    Amerikalı oyuncu , ’ye aşık oldu! Sarışın güzel, ve ’dan sonra Kapadokya’ya uçtu. Peribacaları’nı gezen dünyaca ünlü yıldız, eşsiz manzaraya bayıldığını şöyle duyurdu: “Burası nefesimi kesiyor!”

    Amber Heard Kapadokya'da

    Eski eşi Johnny Depp ile olaylı boşanma davasıyla gündemde olan Amber Heard, Türkiye'yi karış karış geziyor… İki hafta önce Bodrum'da deniz keyfi yapan sarışın güzel, daha sonra soluğu İstanbul'da almıştı. Ayasofya Camii, Süleymaniye Camii ve Mısır Çarşısı'na giden Heard, son olarak Boğaz turu atarak İstanbul gezisini tamamladı.

    34 yaşındaki sarışın güzel, önceki gün ise eşsiz atmosferiyle turistlerin ilgisini çeken Kapadokya'ya geçiş yaptı. Burada Peri Bacaları'nı gezen Amerikalı sanatçı, çektirdiği kareleri de 3.9 milyon takipçili Instagram hesabında yayınladı. Heard, fotoğrafının altına şu notu yazdı: "Kapadokya'nın mağaraları ve manzarası nefes kesiyor..."
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