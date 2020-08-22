34 yaşındaki sarışın güzel, önceki gün ise eşsiz atmosferiyle turistlerin ilgisini çeken Kapadokya'ya geçiş yaptı. Burada Peri Bacaları'nı gezen Amerikalı sanatçı, çektirdiği kareleri de 3.9 milyon takipçili Instagram hesabında yayınladı. Heard, fotoğrafının altına şu notu yazdı: "Kapadokya'nın mağaraları ve manzarası nefes kesiyor..."