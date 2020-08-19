Alaçatı'daki bir mekanda karpuzlu soygun

İzmir Alaçatı'daki bir mekan kazığı abarttı! Amante Alacart isimli restorana giden iki tatilci, yemek sonu masaya gelen hesabı görünce şoka uğradı. Ünlülerin uğrak mekanı, bir karpuza 100 TL yazdı. Adisyondaki diğer yiyecek ve içecek fiyatları da oldukça abartılıydı. Çipuraya 355 TL, kolaya 28 TL, çaya 18 TL, Türk kahvesine 26 TL, küçük suya ise 23 TL yazıldı.