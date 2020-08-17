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    • Saklambaç
    • 17.08.2020 Gazete
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    'un yüzüne kan geldi!

    İki hafta önce yüzü kanlar içinde kalan , tatil pozlarını paylaştı. Ukraynalı modelin pürüzsüz cildi kafaları karıştırdı...

    Yüzüne kan geldi!

    İzmir Çeşme'deki Momo Beach'in güvenlik görevlilerinden dayak yediğini iddia eden Daria Kyryliuk ile sevgilisi Baran Güneş geçtiğimiz günlerde soluğu Bodrum'da almıştı. Güneş tarafından dövüldüğü kamera görüntüleriyle belirlenen ve "Baran, kendime gelmem için bana tokat attı" diyen Ukraynalı model, önceki gün de bu kez İstanbul'daki lüks bir otelden havalı paylaşımlara imza attı. Olay sonrası verdiği çelişkili ifadelerle kafa karıştıran güzel mankenin, yüzündeki morluklardan eser kalmaması kafa karıştırdı. Daria Kyryliuk'un pürüzsüz cildini görenler, "10 gün önce suratınız mosmordu. Bu nasıl bir değişim?", "Sinek ısırığı izim bile bende 10 gün kalıyor. Bu nasıl hızlı bir iyileşme?" şeklinde yorumlar yaptı...
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