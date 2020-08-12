Güzel oyuncu Yasemin Allen, aşk hayatında bir kez daha hüsrana uğradı... Snob Magazin'in haberine göre; yeni dizisi için Amerika'dan Türkiye'ye dönen Yasemin Allen, üç yıllık sevgilisi Jonny Grant ile ilişkisini noktaladı.



Yerli sanatçılara yabancı aşklar yaramadı. Birçok ünlü isimden sonra oyuncu Yasemin Allen de sevgilisi Jonny Grant ile üç yıllık ilişkisini noktaladı

Çiftin, pandemi nedeniyle sık sık görüşemedikleri için ayrıldıkları ortaya çıktı.



Manken Tülin Şahin de geçtiğimiz hafta psikolojik şiddet gördüğü Portekizli bankacı Pedro de Noronha ile yollarını ayırmıştı...