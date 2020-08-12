Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Saklambaç
    • 12.08.2020 Gazete
    ABONE OL

    üç yıllık sevgilisi ile ayrıldı

    Yerli sanatçılara yabancı aşklar yaramadı. Birçok ünlü isimden sonra oyuncu de sevgilisi ile üç yıllık ilişkisini noktaladı.

    Allen oğluyla olmadı!

    Güzel oyuncu Yasemin Allen, aşk hayatında bir kez daha hüsrana uğradı... Snob Magazin'in haberine göre; yeni dizisi için Amerika'dan Türkiye'ye dönen Yasemin Allen, üç yıllık sevgilisi Jonny Grant ile ilişkisini noktaladı.


    Yerli sanatçılara yabancı aşklar yaramadı. Birçok ünlü isimden sonra oyuncu Yasemin Allen de sevgilisi Jonny Grant ile üç yıllık ilişkisini noktaladı

    Çiftin, pandemi nedeniyle sık sık görüşemedikleri için ayrıldıkları ortaya çıktı.


    Manken de geçtiğimiz hafta psikolojik şiddet gördüğü Portekizli bankacı Pedro de ile yollarını ayırmıştı...

    Haberler Saklambaç Yasemin Allen üç yıllık sevgilisi Jonny Grant ile ayrıldı
    Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
    Tüm Saklambaç Haberleri