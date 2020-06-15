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    • Saklambaç
    • 15.06.2020 Gazete
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    yasak aşkı ile ilk kez görüntülendi

    , uğruna televizyoncu ’dan boşandığı yasak aşkı ile ilk kez görüntülendi. Sosyetik güzel, önceki gün işadamının Bebek’teki yalı dairesinden çıkarken yakalandı.

    Derin hikaye
    Geçtiğimiz yıl büyük ses getiren Derin Mermerci ile televizyoncu Cem Aydın'ın boşanma sebebi olarak sosyetik güzelin Murat Aslan'la yaşadığı yasak aşk gösterilmişti. İki çocuğunun babası Cem Aydın'ln boşandıktan sonra da dost kalmayı başaran Derin Mermerci, önceki gün gittiği Bebek'te faka bastı.



    Uğruna yuvasını yıktığı Murat Aslan'la gizli gizli buluştuğu konuşulan Mermerci, bu kez objektiflerden kurtulamadı. Sosyetik güzel ve sevgilisi, Aslan'ın Bebek'te bulunan lüks yalı dairesinden çıkarken ilk kez objektiflere yakalandı. Murat Aslan, evinde 3 saat ağırladığı Derin Mermerci'yi kapıya kadar uğurlarken, gizli yaşadıkları aşklarının belgelendiğinden habersizdi.

    YASAK AŞK BELGELENDİ
    'yi sık sık evinde ağırladığı konuşulan , sosyetik aşkını kapıya kadar getirip arabasına bindirdi.



    Lal ve Mina adında ikiz çocukları olan çift 2019 kasım ayında boşandı.



    , çocuklarının annesiyle sık sık bir araya geliyor.

    AYDIN HAMZA

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