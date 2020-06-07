Demet Özdemir, parasının kıymetini bilen ünlülerden… 28 yaşındaki güzel, geçtiğimiz aylarda alacağı bir araç için 'ünlü indirimi' talep etmiş; ancak istediğini alamamıştı. Demet Özdemir, önceki günlerde ise bahçe mobilyaları için indirim istedi.

Bu kez amacına ulaşan güzel oyuncu, 16 bin TL'lik bahçe takımını büyük bir indirimle 7.500 TL'ye satın aldı. Demet Özdemir, karşılığında bahçe mobilyalarını aldığı şirketin reklamını yaklaşık 10 milyon kişinin takip ettiği Instagram hesabından yaptı.



Firma yetkilileri, Özdemir'e Instagram'da teşekkür etti.