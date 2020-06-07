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    • Saklambaç
    • 07.06.2020 Gazete
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    Oyuncu bahçe larında ‘ünlü i’ istedi!

    Oyuncu , arabadan sonra bahçe larında ‘ünlü i’ istedi. Güzel oyuncu, 16 bin liralık bahçe takımını 7.500 TL’ye satın alıp karşılığında firmanın reklamını yaptı.

    Ekonomi 'Demet'i

    Demet Özdemir, parasının kıymetini bilen ünlülerden… 28 yaşındaki güzel, geçtiğimiz aylarda alacağı bir araç için 'ünlü indirimi' talep etmiş; ancak istediğini alamamıştı. Demet Özdemir, önceki günlerde ise bahçe ları için istedi.

    Bu kez amacına ulaşan güzel oyuncu, 16 bin TL'lik bahçe takımını büyük bir indirimle 7.500 TL'ye satın aldı. Demet Özdemir, karşılığında bahçe mobilyalarını aldığı şirketin reklamını yaklaşık 10 milyon kişinin takip ettiği hesabından yaptı.


    Firma yetkilileri, Özdemir'e Instagram'da teşekkür etti.

    Haberler Saklambaç Oyuncu Demet Özdemir bahçe mobilyalarında ‘ünlü indirimi’ istedi!
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