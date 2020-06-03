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    • Saklambaç
    • 03.06.2020 Gazete
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    'nun eski eşi Baykasoğlu hakkında tüyler ürperten iddia! Kızı Ayşe şikayetçi oldu

    Yeşilçam’ın Sezercik’i ’nun kızı Ayşem polise gitti. Annesi Baykasoğlu’nu şikayet etti. İddiaları tüyler ürpertti: Tacize uğruyorum.

    Yesilçam filmi gibi!

    Sezercik rolü ile hafızalara kazınan 'nun eski eşi Baykasoğlu'ndan olan görme engelli kızı Ayşem, iki ay önce karakola gitti.

    Verdiği ifadeyle herkesi şaşkına çevirdi: Annem beni Amerika'ya götürmek için pasaport çıkardı. Bu durumu babama söyleyince kızdı. 'Sinsi köpek artık senin bir annen yok' dedi.

    Orda Servet isimli bir sevgilisi var. Bu adam İstanbul'dayken beni taciz etti. Ayrıca isimli bir sevgilisiyle birlikteyken beni de yanlarına çağırıyorlardı. Amerika'da Selman Nalçakan diye bir adam da vardı. Adam evliydi ama annem ile aşk yaşıyordu. Annem sık sık sevgili değiştiriyor.


    Bu iddialardan sonra gözler, anne Mehtap Baykasoğlu'na çevrildi.

    DOĞAN SAVAŞ

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