Ajda Pekkan, geçtiğimiz günlerde 40 milyon liralık villasından yaptığı paylaşımlarıyla olay yarattı. 74 yaşındaki Süperstar, spor yaparken çekilen fotoğraflarıyla bir kez daha yıllara meydan okuduğunu gösterdi. Beslenmesine de çok dikkat eden sanatçının bilinmeyen bir sırrı da ortaya çıktı.

Özellikle Covid-19 sürecinde bağışıklık sistemini güçlü tutmaya özen gösteren Ajda Pekkan, çareyi Antalya'da buldu. Süperstar, Alanya'daki bir çiftlikten düzenli olarak ejder meyvesi getirtiyor. Ünlü sanatçı, tanesi 30 liraya satılan bu tropikal meyve sayesinde aynı zamanda bolca da C vitamini depoluyor.



Süperstar'ın karantinayı geçirdiği 40 milyon liralık evinin mutfağından paylaştığı bu videoda da tezgahın üzerinde ejder meyveleri görünüyor.

C VİTAMİNİ DEPOSU

Soğuk tüketilen ve ana vatanı Vietnam olan ejder meyvesi, vücudun ihtiyacı olan C vitamininin yüzde 85'ini karşılar.

Bağışıklık sistemini yeniler. Hastalıklara karşı vücudun direncini artırır. Vücudun sıvı oranını artırarak cildin daha nemli olmasını sağlar.

AYDIN HAMZA