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    • Saklambaç
    • 07.05.2020 Gazete
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    ve arasında esprili flört

    Instagram üzerinden canlı yayın yapan ve önceki akşam yine güldürdü. Yaklaşık 60 bin kişinin izlediği yayına; daha önce de birbirlerine alevli emojiler gönderen ve arasında esprili bir flört damga vurdu.

    Canlı flört!

    Instagram üzerinden canlı yayın yapan Bartu Küçükçağlayan ve Melikşah Altuntaş önceki akşam yine güldürdü. Yaklaşık 60 bin kişinin izlediği yayına; daha önce de birbirlerine alevli emojiler gönderen İrem Derici ve Boran Kuzum arasında esprili bir flört damga vurdu.

    Yayın sırasında Altuntaş, 'ürün yerleştirme' esprisi yapıp "Bugünki ürün yerleştirmemiz 1.88 boyunda Boran Kuzum" diyerek kanepede oturan oyuncuyu görüntüledi. de bu espriye "Melikşah, link paylaş. Yukarı kaydırayım" yazarak eğlenceli atışmayı sürdürdü.

    Haberler Saklambaç İrem Derici ve Boran Kuzum arasında esprili flört
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