Instagram üzerinden canlı yayın yapan Bartu Küçükçağlayan ve Melikşah Altuntaş önceki akşam yine güldürdü. Yaklaşık 60 bin kişinin izlediği yayına; daha önce de birbirlerine alevli emojiler gönderen İrem Derici ve Boran Kuzum arasında esprili bir flört damga vurdu.

Yayın sırasında Altuntaş, 'ürün yerleştirme' esprisi yapıp "Bugünki ürün yerleştirmemiz 1.88 boyunda Boran Kuzum" diyerek kanepede oturan oyuncuyu görüntüledi. İrem Derici de bu espriye "Melikşah, link paylaş. Yukarı kaydırayım" yazarak eğlenceli atışmayı sürdürdü.