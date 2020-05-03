Drew Barrymore'un Walmart ile işbirliğiyle çıkan yastıkları çalıntı çıktı
Dünyaca ünlü yıldız Drew Barrymore'un tekstil devi Walmart ile işbirliğiyle çıkan yastıkları, çalıntı çıktı. Daha önce ebruyu andıran aynı desenleri 'Türk dumanı' adıyla satışa çıkaran bir firma, hem Walmart hem de ünlü aktrise dava açtı.
Dünyaca ünlü yıldız Drew Barrymore'un tekstil devi Walmart ile işbirliğiyle çıkan yastıkları, çalıntı çıktı. Daha önce ebruyu andıran aynı desenleri 'Türk dumanı' adıyla satışa çıkaran bir firma, hem Walmart hem de ünlü aktrise dava açtı.