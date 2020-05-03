Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Saklambaç
    • 03.05.2020 Gazete
    ABONE OL

    'un Walmart ile işbirliğiyle çıkan yastıkları çalıntı çıktı

    Dünyaca ünlü yıldız 'un tekstil devi Walmart ile işbirliğiyle çıkan yastıkları, çalıntı çıktı. Daha önce ebruyu andıran aynı desenleri 'Türk dumanı' adıyla satışa çıkaran bir firma, hem Walmart hem de ünlü aktrise dava açtı.

    Yastık savaşı
    Dünyaca ünlü yıldız 'un tekstil devi Walmart ile işbirliğiyle çıkan yastıkları, çalıntı çıktı. Daha önce ebruyu andıran aynı desenleri 'Türk dumanı' adıyla satışa çıkaran bir firma, hem Walmart hem de ünlü aktrise dava açtı.

    Haberler Saklambaç Drew Barrymore'un Walmart ile işbirliğiyle çıkan yastıkları çalıntı çıktı
    Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
    Tüm Saklambaç Haberleri