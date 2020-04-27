bir yılı aşkın süredir birlikte olankarantina yaramadı. Salgın başladığından beri ayrı evlerde izolasyonda olan genç çift, önceki güntakipleşmeyi bıraktı.oyuncu, sevgilisiyle çekilmiş romantik pozlarını da profilinden silip geriye tek bir fotoğraf bıraktı., hayranlarından gelensoruları karşısında da sessiz kaldı.