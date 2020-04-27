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    • Saklambaç
    • 27.04.2020 Gazete
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    ile basketbolcu sevgilisi ayrıldı

    Karantina ayrılıklarına yenisi eklendi… ile basketbolcu sevgilisi , ’da takipleşmeyi bıraktı. Güzel oyuncu, aşk karelerini de sildi.

    Sessiz s'eda'sız ayrılık
    Yaklaşık bir yılı aşkın süredir birlikte olan Eda Ece ile basketbolcu Buğrahan Tuncer'e karantina yaramadı. Salgın başladığından beri ayrı evlerde izolasyonda olan genç çift, önceki gün Instagram'da takipleşmeyi bıraktı.



    Güzel     oyuncu, sevgilisiyle çekilmiş romantik pozlarını da profilinden silip geriye tek bir fotoğraf bıraktı. Eda Ece, hayranlarından gelen "Aşk bitti mi?" soruları karşısında da sessiz kaldı.

    Haberler Saklambaç Eda Ece ile basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ayrıldı
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