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Eda Ece'den şoke eden hamle! Sevgilisi Buğrahan Tuncer ile boy farkı dikkat çekmişti...
Eda Ece'den şoke eden hamle! Sevgilisi Buğrahan Tuncer ile boy farkı dikkat çekmişti...
Eda Ece, doğal halleri ve samimi tavırlarıyla son günlerin dikkat çeken ünlü isimleri arasında. Geçtiğimiz günlerde evinde giydiği transparan kıyafeti ile dikkat çeken Eda Ece, yaklaşık bir yıldır Anadolu Efes'te forma giyen Buğrahan Tuncer ile birlikteydi. 29 yaşındaki Eda Ece, sevgilisi Buğrahan Tuncer'e ait her şeyi sildi. Aralarındaki boy farkı ile gündemden düşmeyen Eda Ece ve sevgilisi Buğrahan Tuncer ayrıldı mı? İşte detaylar...
26.04.2020 16:17
- Son Güncelleme: 26.04.2020 16:17
Eda Ece sevgilisi Buğrahan Tuncer ile sosyal medya gündeminde! Doğal tavırları ile ekranların sevilen yüzü 29 yaşındaki Eda Ece, sevgilisi Buğrahan Tuncer ile karantina sürecini aynı evde geçiriyordu. Bir senedir aşk yaşayan çiftten ayrılık haberi geldi.
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BİRBİRLERİNİ SİLDİLER
Eda Ece ve basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer karşılıklı olarak birbirlerini takipten çıktı. Ece'nin sevgilisiyle olan fotoğrafları sildi.
İşte Eda Ece'nin çok konuşulan transparan kıyafeti...
EDA ECE KİMDİR?
Eda Ece 20 Haziran 1990 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Tam adı Eda Ece Uzunalioğlu olan güzel oyuncu Şişli Terakki Lisesisi'ni bitirdi... Okul yıllarında tiyatro klübüne üye olan güzel oyuncu o dönem sahneye çıkmaya başladı.
Sahneye koydukları bir oyunu izlemeye gelen menajer Tümay Özokur tarafından keşfedilen oyuncu, böylece televizyon dünyasına adım attı...