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Eda Ece'den şoke eden hamle! Sevgilisi Buğrahan Tuncer ile boy farkı dikkat çekmişti...

Eda Ece, doğal halleri ve samimi tavırlarıyla son günlerin dikkat çeken ünlü isimleri arasında. Geçtiğimiz günlerde evinde giydiği transparan kıyafeti ile dikkat çeken Eda Ece, yaklaşık bir yıldır Anadolu Efes'te forma giyen Buğrahan Tuncer ile birlikteydi. 29 yaşındaki Eda Ece, sevgilisi Buğrahan Tuncer'e ait her şeyi sildi. Aralarındaki boy farkı ile gündemden düşmeyen Eda Ece ve sevgilisi Buğrahan Tuncer ayrıldı mı? İşte detaylar...

26.04.2020 16:17 - Son Güncelleme: 26.04.2020 16:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





