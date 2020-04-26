İş insanı Dikran Masis, "Gün birlik olma zamanı, biz bize yeteriz Türkiyem" dedi ve Covid-19 nedeniyle işleri olumsuz etkilenen 1447 kiracısından 2 ay kira almadığını açıkladı...

74 yaşındaki işadamı; İstanbul, Ankara, Kayseri ve Gaziantep'teki mülklere ait elektrik ve su borçlarını da almayacağını söyleyip ekledi: "Esnafımız evde sıkıntılı şekilde otururken 'Kiramı nasıl ödeyeceğim?' diye mi düşünecek?" "Mülk sahibinin 2 ay kira almaması onlara bir şey kaybettirmez. Bu fedakarlığı tüm mal sahiplerinden de bekliyorum.

Her şeyi devletten beklememek lazım" diyen Dikran Masis, alkış aldı. Eskidji Group'un sahibi olan Dikran Bey'e eşi Yasemin Masis de şöyle övgü yağdırdı: "Bravo kocam. Şövalyeliğini yine gösterdin. Zaman birbirimize destek olma zamanı. Biz bize yeteriz Türkiyem."

HÜKÜMÜTE ÖVGÜ YAĞDIRDI

Devletimizin salgının başladığı andan itibaren çok doğru tedbirler aldığını söyleyen Dikran Masis, şöyle dedi: "Hükümetimiz bu süreci çok iyi yönetiyor ve bizi gayet iyi yönlendiriyor. Hızlı karar alıp, işleme koyuyor. Ekonomistler bu süreçten sonra ekonominin kötü olacağını konuşuyor ama boş konuşuyorlar."





Londra'da yaşayan Masis çifti, salgın başlayınca daha güvenli olduğu için İstanbul'a geldi. Bu arada Nükhet Duru ile de eskiden evli olan Dikran Bey, 4. evliliğini kendisinden 35 yaş küçük Yasemin Hanım'la yaptı.