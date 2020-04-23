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    • Saklambaç
    • 23.04.2020 Gazete
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    Ünlü oyuncu eski rol arkadaşı ’le yakalandı

    Ünlü oyuncu , önceki gün Kuruçeşme’de eskiden aynı dizide rol aldığı ’le yakalandı. İlginç olan Deniz’in geçmişte aynı dizide oynayan ’yle de aşk yaşamasıydı!

    Aşk 'Beste'si

    Burak Deniz, sürpriz bir isimle yakalandı. 2018'de uzun süre birlikte olduğu kendisi gibi oyuncu Büşra Develi'den ayrılan Deniz, özel hayatındaki suskunluğunu bozdu. Yakışıklı oyuncu, gönlünü meslektaşı 'e kaptırdı.

    İkili, önceki gün Kuruçeşme'de görüntülendi. Genç oyuncular, gazetecileri fark edince şok yaşadı. Koşar adım markete giren Beste Kökdemir ve Burak Deniz, dışarı ayrı ayrı çıktı. İkili, "İlişkiniz hayırlı olsun diyelim mi?" sorusuna ise yanıt vermedi.

    BİR DİZİ İLİŞKİ!
    , eski aşkı ile 2015'te ekrana gelen 'Tatlı Küçük Yalancılar' dizisinde tanışmıştı. İkilinin aşkı, 2018'de bitti. Deniz, şimdilerde ise yine aynı dizide rol alan Beste Kökdemir'le birlikte…


    Büşra Develi - Burak Deniz - Beste Kökmedir

    DOĞAN SAVAŞ

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