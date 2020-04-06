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, oğlu 'nin uyku problemi yaşamasıyla yorgun düştü

Kısa süre önce anne olan , oğlu 'nin uyku problemi yaşamasıyla yorgun düştü. Güzel oyuncu, önceki gün sosyal medya hesabından bu kareyi paylaştı.

  • Saklambaç
  • 06.04.2020
  • Gazete
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