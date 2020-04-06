Kısa süre önce anne olan Hazal Kaya, oğlu Fikret Ali'nin uyku problemi yaşamasıyla yorgun düştü. Güzel oyuncu, önceki gün de bu kareyi paylaştı.
Hazal Kaya, oğlu Fikret Ali'nin uyku problemi yaşamasıyla yorgun düştü
Kısa süre önce anne olan Hazal Kaya, oğlu Fikret Ali'nin uyku problemi yaşamasıyla yorgun düştü. Güzel oyuncu, önceki gün sosyal medya hesabından bu kareyi paylaştı.
- Saklambaç
- 06.04.2020
- Gazete
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