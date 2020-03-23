Yıldız futbolcu Falcao'nun eşi Lorelei Taron, önceki gün evlerinin bulunduğu Göktürk'teki bir süper markete gitti. Yenge, eldiven ve maskesiyle önlemini almayı ihmal etmedi.
Falcao'nun eşi Lorelei Taron'dan süper önlem
Yıldız futbolcu Falcao'nun eşi Lorelei Taron, önceki gün evlerinin bulunduğu Göktürk'teki bir süper markete gitti. Yenge, eldiven ve maskesiyle önlemini almayı ihmal etmedi.
- Saklambaç
- 23.03.2020
- Gazete
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