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Falcao'nun eşi 'dan süper önlem

Yıldız futbolcu Falcao'nun eşi , önceki gün evlerinin bulunduğu Göktürk'teki bir süper markete gitti. Yenge, eldiven ve maskesiyle önlemini almayı ihmal etmedi.

  • Saklambaç
  • 23.03.2020
  • Gazete
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Yengeden süper önlem
Yıldız futbolcu Falcao'nun eşi Lorelei Taron, önceki gün evlerinin bulunduğu Göktürk'teki bir süper markete gitti. Yenge, eldiven ve maskesiyle önlemini almayı ihmal etmedi.

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