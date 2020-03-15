Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao ile Arjantinli eşi Lorelei Taron'un 4. evlat sevinci... 3 kız sahibi olan mutlu çift, geçtiğimiz Ocak ayında erkek bebek sahibi olmak için harekete geçmişti. Ancak 'cinsiyet belirlemek' Türkiye'de yasak olduğu için ünlü çift Dubai'ye gitmişti.
İkili, önceki gün ise İstanbul'daki özel bir klinikten müjdeli haberi verdi. Takipçilerine hamile olduğunu duyuran Taron, bebeğinin ultrason görüntülerini paylaştı. Sonunda erkek çocuk babası olacak Falcao'nun mutluluktan havalara uçtuğu öğrenildi.
31 yaşındaki Arjantinli şarkıcı Lorelei Taron, ultrason paylaşımına şu notu düştü: "Merhaba bebek. Tüm aile senin büyüdüğünü izliyor. Bebek erkek mi kız mı?"
Falcao, "Aile büyüyor. Evde çok heyecanlıyız. Dördüncü bebek geliyor" diye konuştu.
DOĞAN SAVAŞ
İkili, önceki gün ise İstanbul'daki özel bir klinikten müjdeli haberi verdi. Takipçilerine hamile olduğunu duyuran Taron, bebeğinin ultrason görüntülerini paylaştı. Sonunda erkek çocuk babası olacak Falcao'nun mutluluktan havalara uçtuğu öğrenildi.
31 yaşındaki Arjantinli şarkıcı Lorelei Taron, ultrason paylaşımına şu notu düştü: "Merhaba bebek. Tüm aile senin büyüdüğünü izliyor. Bebek erkek mi kız mı?"
Falcao, "Aile büyüyor. Evde çok heyecanlıyız. Dördüncü bebek geliyor" diye konuştu.
DOĞAN SAVAŞ
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.