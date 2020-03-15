Bugünkü
Takvim

Ocak ayında duyurmuştu... Falcao'nun eşi hamile olduğunu açıkladı!

, Ocak ayında Galatasaraylı ile eşi ’un tüp bebek tedavisi gördüğünü yazdı. Arjantinli yenge ise dün hamile olduğunu açıkladı ve bebeğinin erkek olduğu öğrenildi.

  • Saklambaç
  • 15.03.2020
  • Gazete
ABONE OL
Baba sevinç
Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao ile Arjantinli eşi Lorelei Taron'un 4. evlat sevinci... 3 kız sahibi olan mutlu çift, geçtiğimiz Ocak ayında erkek bebek sahibi olmak için harekete geçmişti. Ancak 'cinsiyet belirlemek' Türkiye'de yasak olduğu için ünlü çift Dubai'ye gitmişti.



İkili, önceki gün ise İstanbul'daki özel bir klinikten müjdeli haberi verdi. Takipçilerine hamile olduğunu duyuran Taron, bebeğinin ultrason görüntülerini paylaştı. Sonunda erkek çocuk babası olacak Falcao'nun mutluluktan havalara uçtuğu öğrenildi.





31 yaşındaki Arjantinli şarkıcı , ultrason paylaşımına şu notu düştü: "Merhaba bebek. Tüm aile senin büyüdüğünü izliyor. Bebek erkek mi kız mı?"




Falcao, "Aile büyüyor. Evde çok heyecanlıyız. Dördüncü bebek geliyor" diye konuştu.


DOĞAN SAVAŞ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Saklambaç TAKVİM Ocak ayında duyurmuştu... Falcao'nun eşi Lorelei Taron hamile olduğunu açıkladı!
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri