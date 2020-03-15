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kostümüyle adeta baharı müjdeledi

Türk güçlü sesi , geçtiğimiz akşam ’nde konser verdi. Sahneye taşlı yeşil elbisesiyle çıkan Arar, kostümüyle adeta baharı müjdeledi. Usta sanatçı, yeni albümü ‘’nin çok sevildiğini söyledi.

  • Saklambaç
  • 15.03.2020
  • Gazete
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