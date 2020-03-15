Türk pop müziğinin güçlü sesi Funda Arar, geçtiğimiz akşam Bostancı Gösteri Merkezi'nde konser verdi. Sahneye taşlı yeşil elbisesiyle çıkan Arar, kostümüyle adeta baharı müjdeledi. Usta sanatçı, yeni albümü 'Doldur Yüreğimi'nin çok sevildiğini söyledi.
Funda Arar kostümüyle adeta baharı müjdeledi
Türk pop müziğinin güçlü sesi Funda Arar, geçtiğimiz akşam Bostancı Gösteri Merkezi’nde konser verdi. Sahneye taşlı yeşil elbisesiyle çıkan Arar, kostümüyle adeta baharı müjdeledi. Usta sanatçı, yeni albümü ‘Doldur Yüreğimi’nin çok sevildiğini söyledi.
- Saklambaç
- 15.03.2020
- Gazete
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