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,'Best Of Mazhar Alanson' konserinde sevenleriyle bir araya geldi

, 'in düzenlediği 'Best Of Mazhar Alanson' konserinde sevenleriyle bir araya geldi. Tecrübeli sanatçı, klasiklerini seslendirdi.

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