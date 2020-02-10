Mazhar Alanson, Kerki Solfej'in düzenlediği 'Best Of Mazhar Alanson' konserinde sevenleriyle bir araya geldi. Tecrübeli sanatçı, klasiklerini seslendirdi. Mazhar Alanson, Kerki Solfej'in düzenlediği 'Best Of Mazhar Alanson' konserinde sevenleriyle bir araya geldi. Tecrübeli sanatçı, klasiklerini seslendirdi.
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