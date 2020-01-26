Merhum söz yazarı Atilla Özdemiroğlu'nun kızı Lidya Özdemiroğlu, önceki gün Hindistan'da omzuna tırmanan maymunu 'Başımın üstünde yerin var' diye paylaşıp güldürdü. Merhum söz yazarı Atilla Özdemiroğlu'nun kızı Lidya Özdemiroğlu, önceki gün Hindistan'da omzuna tırmanan maymunu 'Başımın üstünde yerin var' diye paylaşıp güldürdü.
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