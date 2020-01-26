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  • 26.01.2020
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Hindistan'da 'maymun'lu paylaşım

Merhum söz yazarı 'nun kızı , önceki gün Hindistan'da omzuna tırmanan maymunu "Başımın üstünde yerin var" diye paylaşıp güldürdü.

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