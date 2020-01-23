İstanbul gecelerinde terör estiren sokak satıcılarının hedefinde önceki akşam Tuba Büyüküstün vardı. Güzel oyuncu, başrolünde yer aldığı belgeselin Pera Müzesi'ndeki galasından çıkışta aracına binerken sokak satıcılarının tacizine uğradı.
İki sokak satıcısı, para istedikleri oyuncudan olumsuz yanıt aldı. Bunun üzerine ikili, araca binmeye çalıştı.
Birkaç çocuk, para istedikleri oyuncunun arkasından VIP minibüse binmeye çalıştı.
Kısa süreli korku atlatan Tuba Büyüküstün'ün imdadına korumaları yetişti. Ünlü oyuncunun korumaları, araca binmeye çalışan sokak satıcılarını uzaklaştırdı.
Gala çıkışı tüm zarafetiyle objektiflere poz veren Tuba Büyüküstün'ün keyfi, sokak satıcıları yüzünden kaçtı.
Eğlenceli başlayan gecesi yaşadığı korku dolu anlarla biten güzel oyuncu, olay sonrası şoförüne "Gaza bas" talimatı vererek gözden kayboldu.
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