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  • 23.01.2020
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Ünlülerin kabusu olan sokak satıcılarından de nasibini aldı

’da ünlülerin kabusu olan sokak satıcılarından de nasibini aldı. Oyuncu, önceki akşam, Asmalımescit’te aracına binmeye çalışan satıcılar yüzünden büyük korku yaşadı.

Büyük korku!

İstanbul gecelerinde terör estiren sokak satıcılarının hedefinde önceki akşam Tuba Büyüküstün vardı. Güzel oyuncu, başrolünde yer aldığı belgeselin Pera Müzesi'ndeki galasından çıkışta aracına binerken sokak satıcılarının tacizine uğradı.


İki sokak satıcısı, para istedikleri oyuncudan olumsuz yanıt aldı. Bunun üzerine ikili, araca binmeye çalıştı.

Birkaç çocuk, para istedikleri oyuncunun arkasından VIP minibüse binmeye çalıştı.


Kısa süreli korku atlatan 'ün imdadına korumaları yetişti. Ünlü oyuncunun korumaları, araca binmeye çalışan sokak satıcılarını uzaklaştırdı.


Gala çıkışı tüm zarafetiyle objektiflere poz veren Tuba Büyüküstün'ün keyfi, sokak satıcıları yüzünden kaçtı.

Eğlenceli başlayan gecesi yaşadığı korku dolu anlarla biten güzel oyuncu, olay sonrası şoförüne "Gaza bas" talimatı vererek gözden kayboldu.

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