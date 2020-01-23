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  • 23.01.2020
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Ödül almak onun hakkı

ABD'de evsizlere dağıtarak gönülleri fetheden pizzacı , önceki akşam "7. Sontrend&1461 Kapalıçarşı Dergisi Yılın En'leri Ödülleri"nde 'nü aldı.

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