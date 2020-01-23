Ödül almak onun hakkı

ABD'de evsizlere pizza dağıtarak gönülleri fetheden pizzacı Hakkı Akdeniz, önceki akşam "7. Sontrend&1461 Kapalıçarşı Dergisi Yılın En'leri Ödülleri"nde En İyi Sosyal İş İnsanı Ödülü'nü aldı.
ABD'de evsizlere pizza dağıtarak gönülleri fetheden pizzacı Hakkı Akdeniz, önceki akşam "7. Sontrend&1461 Kapalıçarşı Dergisi Yılın En'leri Ödülleri"nde En İyi Sosyal İş İnsanı Ödülü'nü aldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.