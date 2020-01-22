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  • 22.01.2020
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'in ilk teklisi 'Uçuyorsa Kanatların' tanıtımı yapıldı

Müzik dünyasının yeni keşfi 'in ilk teklisi 'Uçuyorsa Kanatların' tanıtımı önceki gece Park Şamdan Pera'da yapıldı. Şarkı ve ilk kez gösterilen klibi büyük alkış aldı.

Jasmine geliyor

Müzik dünyasının yeni keşfi Jasmine'in ilk teklisi 'Uçuyorsa Kanatların' tanıtımı önceki gece Park Şamdan Pera'da yapıldı. Şarkı ve ilk kez gösterilen klibi büyük alkış aldı.

Jasmine'i ilk sahnesinde izleyenler arasında; , , Ekin Mert Daymaz, , Alper Saldıran, Cem Belevi, , Aslıhan Malbora, Furkan Kalabalık, Hazar Motan ve Naz Çağla Irmak gibi birçok ünlü isim vardı.


Şarkıcı Cem Belevi, tanıtım gecesine sevgilisi Zehra Yılmaz ile katıldı.

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