Müzik dünyasının yeni keşfi Jasmine'in ilk teklisi 'Uçuyorsa Kanatların' tanıtımı önceki gece Park Şamdan Pera'da yapıldı. Şarkı ve ilk kez gösterilen klibi büyük alkış aldı.

Jasmine'i ilk sahnesinde izleyenler arasında; Gözde Kansu, Anıl Tetik, Ekin Mert Daymaz, İpek Erdem, Alper Saldıran, Cem Belevi, Özge Özder, Aslıhan Malbora, Furkan Kalabalık, Hazar Motan ve Naz Çağla Irmak gibi birçok ünlü isim vardı.



Şarkıcı Cem Belevi, tanıtım gecesine sevgilisi Zehra Yılmaz ile katıldı.