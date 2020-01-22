Güzel oyuncu Meryem Uzerli'nin ünü yıllar önce canlandırdığı 'Hürrem Sultan' rolüyle sınırları aştı. Özellikle Ortadoğu'da geniş hayran kitlesine sahip olan Uzerli, Güney Amerika'daki hayranlarının gönlünü de fethetti. Geçtiğimiz hafta Dominik'teki festivalde 'Yılın Aktristi' seçilen oyuncuya Meksika'dan teklif geldi.

Festivalde Meksikalı aktör Fernando Colunga ile buluşan güzel oyuncu, ünlü yıldız aracılığıyla yapımcılarla da görüştü. Uzerli, iddiaya göre Colunga ile başrolü paylaşacağı ve Meksika'da yayınlanacak mini dizi projesi için gelen teklife 'evet' dedi. Uzerli, önümüzdeki günlerde ise anlaşmaya imza atmak için Meksika'ya uçacak.