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  • 18.01.2020
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Meryem Uzerli ''nde "En İyi Kadın Aktris" ödülünü aldı

rolüyle dünyanın tanıdığı Meryem Uzerli’ye çok uzaklardan ödül geldi. Uzerli, ’teki ’nde ‘Yılın Aktrisi’ ödülünü aldı. Meryem Uzerli, gece boyu dünyaca ünlü aktör Fernando Colunga’nın yakın markajındaydı.

Dominik sultanı

Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Meryem Uzerli, önceki gün büyük bir gurur yaşadı. Hürrem Sultan'ı canlandırdığı 'Muhteşem Yüzyıl' dizisiyle şöhreti tüm dünyaya yayılan Uzerli, Dominik'teki Cana Dorado Film Festivali'nde boy gösterdi. Meryem Uzerli, dünyaca ünlü isimlerin akın ettiği gecede "Yılın Aktrisi" ödülü aldı.

Festivalde büyük ilgi gören Meryem Uzerli, İsrail'in Paris Hilton'u olarak tanınan Hofit Golan ve dünyaca ünlü Rus model Viktoriya Bonya ile kırmızı halıda poz verdi.

Gecenin en ilgi çeken anlarından biri de kadınların gözdesi olan dünyaca ünlü Meksikalı aktör Fernando Colunga'nın Uzerli'ye gösterdiği ilgiydi. Colunga, gece boyu güzel oyuncunun yanından ayrılmadı.

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