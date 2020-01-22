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  • 22.01.2020
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'in ablası 'i sevindiren gelişme! Mirasın paylaşımında...

Amerika'da temizlikçilik yaptığını söyleyerek dikkatleri üzerine çeken 'in ablası 'i sevindiren gelişme... Babası ’in vefatının ardından mirasın paylaştırılmasını isteyen Zeynep Korel, mahkeme kararıyla muradına erdi...

Kardeş payı!

Amerika'da temizlikçilik yaptığını söyleyerek dikkatleri üzerine çeken Bergüzar Korel'in ablası Zeynep Korel'i sevindiren gelişme... Babası Tanju Korel'in vefatının ardından mirasın paylaştırılması için veraset ilamı (mirasçılık belgesi) isteyen Zeynep Hanım'ın talebi kabul edildi.

Mahkeme, sekize böldüğü mirasın kanun gereği iki payını anne Hülya Darcan'a, geriye kalan üçer payının da kardeşler Bergüzar Korel ile Zeynep Korel'e verilmesini hükmetti.


Ailesi ile arasında ciddi problemleri olan Zeynep Korel, daha önce mirası reddetmişti.

ABLASINI SUSTURMUŞTU
, geçtiğimiz aylarda kardeşi için "Bergüzar ile Halit Ergenç'in evliliğini bebek kurtardı" demişti. Doğum için gün sayan güzel oyuncu da ablasına konuşma yasağı getirmişti.


Korel kardeşler babalarının vefatından sonra ilişkilerini kesti.

ALİ OKTAY

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