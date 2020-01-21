Sushi’si tuttu!

İdo Tatlıses, önceki gün sevgilisi Yasemin Şefkatli ile Vadİstanbul'daydı. Muhabirler ile sohbet etmeyi ihmal etmeyen Tatlıses, "Sushimiz tuttu dayanamadık geldik" diye espri yaptı.
İdo Tatlıses, önceki gün sevgilisi Yasemin Şefkatli ile Vadİstanbul'daydı. Muhabirler ile sohbet etmeyi ihmal etmeyen Tatlıses, "Sushimiz tuttu dayanamadık geldik" diye espri yaptı.
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